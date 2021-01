Kubanka postala platinasta ikona

V tem letu jo bomo videli tudi v oblačilih Bondovega dekleta. FOTO: Osebni Arhiv

Življenje v mehurčku

Skupaj je bila tudi z Benom Affleckom. FOTO: Osebni Arhiv

Kup pomembnih ljudi sem morala prepričati, da lahko odigram Marilyn Monroe.

Sezulo jo je

Devet mesecev vzdihovanja Ni bil le njen videz tisti, s katerim se je Marilyn vpisala v filmsko zgodovino, nezamenljiv je bil tudi njen glas, skoraj kot šepet, pomešan z vzdihi, primernimi za intimo spalnice. In prav slednje je bilo za de Armasovo morda najtežje pri vživljanju v vlogo. »Trudila sem se. Resnično trudila. Potrebovala sem devet mesecev trdega dela, od vaj do učnih ur s strokovnjaki dialekta. Bilo je mučno, naporno, izželo me je. Na koncu sem imela občutek, da so mi možgani pregoreli.«

Njena zgodba se bere skoraj kot scenarij kakšne sodobne hollywoodske pravljice. Odraščala je v obalnem kubanskem mestu, kjer si je čas krajšala s prepevanjem in plesom s prijatelji, obisk prestolnice Havane je bil, saj ni imela prevoznega sredstva, skoraj tako nedosegljiv kot potovanje v drugo deželo, o svetu onkraj Kube pa se ji niti sanjalo ni. A je, stara le 18 let, vseeno spakirala in z manj kot 300 evri v žepu za sabo pustila vse poznano.Sanjam o igri jesledila v Španijo in od tam, čeprav ni znala niti besedice angleško, v Los Angeles. Kjer pa ji je, kljub le pičlim možnostim, uspelo. S filmom Nož v hrbet si je priigrala nominacijo za zlati globus, v prihajajočem Jamesu Bondu se je prelevila v zapeljivo Bondovo dekle, ob slednjem pa v tem letu prihajata še dva blockbusterja z Aninim imenom med glavno igralsko zasedbo.»Bo kot. Ena tistih nadvse redkih svetovnih senzacij,« je prepričana, ki se verjetno ne moti, saj je lepa Kubanka na dobri poti, da zavzame filmski svet. Deloma zaradi igralskega talenta, deloma pa - tako je zatrdila sama - ker je imela srečo, da se je v življenju vselej znašla na pravem mestu v pravem trenutku.Od mladih nog je sanjala o igri, a vedela, da je največ, k čemur lahko stremi, pa še to skoraj nedosegljivo, da se pridruži vrstam kubanskih igralcev.»V ameriških filmih sem videla velike vile, letala, kupe denarja, a bilo mi je jasno, da nič od tega ni resnično, podobno kot princeske niso. Zato sem gledala kubanske igralce, to je bila moja resničnost. Moja resničnost so ljudje, ki se vkrcajo na čolne, ljudje, ki kričijo drug na drugega,« a se je prvi prelom s to resničnostjo zgodil, ko se je zaradi španske krvi po babici pri 18 letih lahko odpravila v Španijo. Skočila je v neznano. »Na Kubi živiš kot v mehurčku. Sveta okoli nisem poznala. Nikoli nisem potovala. A prav ta moja nevednost mi je pomagala, saj zaradi nje nisem poznala strahu. Preprosto sem le spakirala in odšla. A če bi se za ta korak odločala danes in vedela, kar vem danes, potem bi bila prestrašena do obisti.«Da se njeno življenje odvija, kot se, Ana pripisuje tudi sreči. Imela je srečo pravega trenutka in tega, da je spoznavala prave ljudi. Ne nazadnje tudi zdaj že bivšega ljubimca, saj je njeno ime zaradi zvezdniške romance minulo leto redno polnilo naslovnice.V ligo igralskih veljakov se je začela prebijati s filmi, kot sta Nož v hrbet in Iztrebljevalec 2049, glavno vlogo pa ima tudi v enem najtežje pričakovanih filmov letošnjega leta. Za marsikoga nepričakovano in netradicionalno, pač glede na njene kubanske korenine, je namreč dobila vlogo v filmu Blonde, ki je filmski portret verjetno najbolj slavne seksi filmske blondinke vseh časov, ikonske. »Za režiserjasem morala opraviti le eno avdicijo, da je bil prepričan, da nobena ni primernejša.Vseeno pa sem morala prepričati še producente, filmski studio. Kup pomembnih ljudi sem morala prepričati, da lahko odigram Marilyn Monroe. In vedela sem, da lahko,« je dejala sicer temnolasa Ana, ki si je te vloge noro želela. Deloma zaradi izziva, da Kubanka postane ikonska platinasta blondinka, deloma pa, ker se je na več ravneh poistovetila s tragično divo velikih platen. »Ko pomisliš na Marilyn, se ti pred oči prikrade njena slavna fotka, na kateri se smehlja. A vendar – to je le delček nje, za tem nasmehom se namreč skriva še toliko več.«Kdaj bo film Blonde na Netflixu doživel premiero, ta še skriva. A tista peščica, ki je film ali vsaj izseke že videla, meni, da je briljanten, Ana pa izjemna. »Pokazala mi je zgolj nekaj testnih kadrov, a že to me je sezulo. Nisem mogla verjeti. Ane ni bilo več. Postala je Marilyn,« je prepričana Jamie Lee Curtis, ki je verjetno vedela, kaj govori, saj je njen očev filmu Nekateri so za vroče igral s pravo, resnično Marilyn.