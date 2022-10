Kronanje bo 6. maja

Kralja Karla III. bodo okronali 6. maja prihodnje leto, so sporočili iz Buckinghamske palače. Skupaj z možem bo okronana tudi Camilla, za katero je pokojna kraljica Elizabeta II. pred meseci odločila, da lahko postane kraljica žena, nekateri jo naslavljajo tudi kraljica spremljevalka, ne zgolj princesa, vojvodinja ali kaj tretjega. Kot je v navadi že skoraj tisočletje, bo slovesnost potekala v Westminstrski opatiji, vodil jo bo canterburyjski nadškof Justin Welby, ni pa še znano, ali bo dan tudi dela prost oz. državni praznik. Mnogi, predvsem gospodarstveniki, temu nasprotujejo, češ da bi bil izpad dohodka za podjetja, trgovine in lokale, ki bi morali ostati zaprti, prevelik.

Med pogrebom starega in ustoličenjem novega vladarja mora miniti nekaj mesecev, saj je prvi žalosten, drugi pa vesel dogodek. FOTO: Anthony Devlin, Reuters

Slovesnost bo mešanica tradicije in sodobnosti, povezovala bo običaje, globoko zakoreninjene v družbi, a hkrati odražala vladarjevo vlogo v današnjem času ter se ozirala v prihodnost.

Odgovorni podrobnosti sicer še usklajujejo, je pa že znano, da bo slovesnost »mešanica tradicije in sodobnosti, povezovala bo običaje, globoko zakoreninjene v družbi, a hkrati odražala vladarjevo vlogo v današnjem času ter se ozirala v prihodnost«, pravijo v palači. Koliko pomembnežev in državnikov bo kronanju prisostvovalo, še ni znano, kralj Karel III. si jih menda želi čim manj, govorilo se je o številki 2000 namesto 8000, saj bi rad v teh težkih časih prihranil, kolikor se da. Tradicionalno morajo biti zaprisegi novega vladarja priča pomembnejši člani britanske vlade, med katerimi bo seveda premierka Liz Truss, Anglikanske cerkve ter vodje držav članic Združenja narodov. Prav tako še ni znano, ali bosta na slovesnost iz Kalifornije pripotovala kraljev mlajši sin princ Harry in njegova žena Meghan, saj bo ravno tisto soboto četrti rojstni dan praznoval njun prvorojenec Archie Harrison Mountbatten-Windsor.