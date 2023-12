Kraljica skrivoma rodila tretjega otroka

BUTANSKI kralj in kraljica sta z zadnjo objavo na družbenem omrežju presenetila svetovno javnost. Na fotografiji Jetsun Pema namreč pestuje malčico, za katero se je izkazalo, da je njena hči. Deklica je stara že tri mesece, ker se je kraljica zadnje čase redko pojavljala v javnosti, pa večina niti vedela ni, da je noseča.

To je že tretji otrok kraljevega para in prva deklica, poimenovala sta jo Sonam Yangden Wangchuck. Kot je v tej deželi z najbolj srečnimi ljudmi na svetu značilno, so deklici ime nadeli med posebno ceremonijo, ki je bila zaradi dekličinega rodu še posebno razkošna. Ime Sonam sta kralj in kraljica izbrala, ker v butanskem jeziku pomeni zasluga, dolgoživost in sreča, Yangden pa dragoceni dragulj.

Kraljev prvi sin ima šele sedem let, pa je prevzel že precej odgovornosti.

Ceremonije, ki je podobna našemu krstu, sta se udeležila tudi dekličina brata, triletni princ Jigme Ugyen in sedemletni princ Jigme Namgyel, ki bo nekega dne očeta nasledil na prestolu in je letos že prevzel kar precej odgovornosti ter pogosteje spremlja očeta na uradnih obiskih. Oba sta nad sestrico menda povsem navdušena, prav tako so se prve hčerke razveselili njeni starši.

Butanci, ki kraljevo družino naravnost obožujejo, so prepričani, da bo deklica prava lepotica, enako kot njena mama, ki so jo svetovni mediji označili kar za himalajsko Kate Middleton, saj je enako kot bodoča britanska kraljica temnolasa, visoka in vitka, zdaj pa je enako kot Kate tudi Jetsun Pema mama dvema sinovoma in hčerki.