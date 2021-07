Kraljica s solznimi očmi tolažila obupane domačine

Kralj je obljubil, da bodo naredili vse, da bodo ljudem pomagali obnoviti domove ter drugo uničeno infrastrukturo.

Močne padavine in hude poplave, ki so prejšnji teden prizadele dele Evrope, niso prizanesle niti Belgiji. Umrlo je 31 ljudi, okrog 70 jih še vedno pogrešajo, obnova nekaterih mest in vasi pa bo po napovedih trajala več let ter stala na milijone evrov. Nekatere od njih sta pred dnevi obiskala belgijski kraljin njegova žena kraljicaPrizori opustošenja so se je močno dotaknili in večkrat so jo fotografirali, ko je tolažila objokane domačine, tudi sama s solznimi očmi. Žrtvam poplav so se v Belgiji pred dnevi poklonili tudi z minuto tišine, natanko opoldne so zadonele sirene, zastave po državi pa so spustili na pol droga. Kralj je obljubil, da bodo naredili vse, da bodo ljudem pomagali obnoviti domove ter drugo uničeno infrastrukturo, s čimer se je strinjal belgijski premier»Ne bomo vam obrnili hrbta, storili bomo vse, kar je v naši moči, in vas podprli. Tako in drugače,« je v javnem pismu zapisal De Croo. Tudi sicer so Belgijci stopili skupaj in okrog 10.000 prostovoljcev je že ponudilo pomoč pri čiščenju hribovite vzhodne pokrajine, kjer je škoda največja.