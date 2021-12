Kraljevsko ime za hčerko

Pred komaj dvema mesecema so Christini Ricci zadoneli poročni zvonovi in naznanili morda najlepše poglavje zvezdničinega življenja. Kajti če se je njen prejšnji zakon z Jamesom Heerdegenom po sedmih skupnih letih predlani končal z obtožbami nasilja in je Riccijeva dobila celo prepoved približevanja za bivšega, se ji je, ko je spoznala modnega frizerja Marka Hamptona zazdelo, da najboljše in najlepše šele prihaja. In imela je prav. Ne le da je že avgusta, še preden je razkrila svojo ljubezen do Hamptona, pokazala zaobljen nosečniški trebušček in oktobra radostno vzkliknila, da je postala poročena ženska, zdaj sta mladoporočenca ljubezen že okronala s prihodom hčerke.

Ko je Mark opazoval svojo ljubljeno z njuno novorojeno hčerko, ni mogel ustaviti solza sreče. FOTO: Osebni Arhiv

»Dojenčica Cleo je tu. Noro smo zaljubljeni vanjo. Povrhu ima še najbolj neverjetnega očka,« igralka ni mogla skriti ganjenosti, ko je v sredo na svet prijokala drobna deklica.

Christina je presrečna. A vendar je bil Mark tisti, ki so ga od sreče zalile solze. »Srce mi je od vsega lepega eksplodiralo. Kako neverjetno čustveno jutro, še nikoli nisem toliko jokal,« je priznal novopečeni očka in dodal, da se tako mamica kot hčerka počutita odlično, a da je bil porod vendar za vse vrtiljak čustev, zaradi česar si morajo vsi odpočiti. Vključno z njim.

Mark je v teh prazničnih dneh prvič postal očka, Christina pa že ima nekaj prakse, saj je svojega prvorojenca Freddieja, sad njene že odcvetele ljubezni s Heerdegenom, povila pred sedmimi leti. Prav sedemletnik pa je tisti, ki se je skoraj najbolj veselil prihoda deklice, saj si je menda že dolgo želel postati starejši brat. »Obljubil je celo, da mi bo pri dojenčici pomagal,« je povedala Christina in dodala, da bo svojega prvorojenca vsekakor prijela za besedo. »Freddie včasih ne more zaspati in noče v posteljo. Zato sem mu jasno povedala, da bo, ko pride dojenček, on tisti, ki bo moral menjavati pleničke sredi noči, če se bo zbujal in hodil iz postelje.«