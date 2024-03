Kralj v težavah: vstavili so mu začasen srčni spodbujevalnik

Norveškemu kralju Haraldu so v bolnišnici v Maleziji danes vstavili začasen srčni spodbujevalnik, potem ko se je med počitnicami okužil, so sporočili iz norveške kraljeve palače.

87-letnega kralja so v torek sprejeli v bolnišnico na malezijskem otoku Langkawi, kjer je bil na počitnicah.

V bolnišnici so pojasnili, da so odločitev o vstavitvi srčnega spodbujevalnika sprejeli danes, operacija pa je bila uspešna. Iz spremstva najstarejšega vladajočega monarha v Evropi so sporočili, da gre za začasen srčni spodbujevalnik.

Več zdravstvenih težav

Njegov osebni zdravnik Bjorn Bendz pa je povedal, da se kralj počuti dobro, vendar potrebuje počitek.

Norveški kralj je imel v zadnjih letih vrsto zdravstvenih težav, med drugim operacijo srca in težave z dihali. Januarja je zbolel za okužbo dihal le nekaj dni po tem, ko je zavrnil ugibanja, da bi lahko abdiciral po zgledu daljne sorodnice, danske kraljice Margarete II.

V njegovi odsotnosti je položaj prevzel 50-letni kronski princ Haakon.