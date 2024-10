Sledi mu duh princese Diane: ob pogledu na to je kralj Karel onemel

Kralj Karel III. in njegova žena kraljica soproga Camilla se mudita na prvem obisku Avstralije, odkar sta zasedla britanski prestol.

Tam sta doživela že nekaj neljubih presenečenj, med drugim sta bila deležna očitkov, da je dežela, od koder prihajata, odgovorna za vse, kar se je zgodilo avstralskim staroselcem.

Med kraljevim govorom v avstralskem parlamentu je monarha prekinila senatorka Lidia Thorpe, aboriginka, in iz dvorane kričala nanj, da ni njihov kralj in naj jim vrne ukradeno zemljo: »Naše kosti, naše lobanje, naše otroke, naše ljudi,« poroča New York Times.

Številni pomembni politiki dežele tam spodaj si niso vzeli časa za srečanje z gostoma iz Velike Britanije, posebno neljub dogodek pa se je za monarha pripetil po uradnem bogoslužju v Sydneyju, s katerim so označili začetek turneje.

Ob tej priložnosti sta se kralj in kraljica podpisala v biblijo, v katero se med obiski dežele tam spodaj podpišejo vsi člani britanske kraljeve družine, piše Mirror.

Zgodovinska knjiga je pripadala Richardu Johnsonu, prvemu krščanskemu svečeniku v Avstraliji. Pokojna kraljica Elizabeta II. se je vanjo podpisala leta 1954 med svojim prvim obiskom te celine, med predajo v podpis Karlu je nadškof dejal, da biblija predstavlja močno zgodovino Cerkve in naroda.

FOTO: Profimedia

Ko je v roke prijel nalivno pero, je kralj vprašal, kateri dan je, najbrž ga je zmedla časovna razlika med njegovo in tujo deželo, ko pa se je hotel podpisati v knjigo, je bil vidno šokiran, saj je bil na vrhu strani podpis pokojne valižanske princese Diane, ki se je podpisala leta 1983, ko sta skupaj obiskala Avstralijo.

Tedaj je bil Karel frustriran zaradi navdušenja, ki ga je med občinstvom požela njegova žena.

Dianin podpis FOTO: Profimedia

Mnogi so kraljevo reakcijo komentirali, kot da je videti, da mu duh pokojne princese še vedno sledi in da mu ne more ubežati. Vidno zaprepadena je bila ob pogledu na Dianin podpis tudi Camilla, saj ji je z obraza izginil nasmeh.