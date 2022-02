Keanu Reeves na Kitajskem nezaželen

Minula tri leta so oboževalci znanstvene fantastike nestrpno čakali na četrto dejanje iz mega uspešne filmske franšize Matrica, še toliko bolj vznemirjeno, ker se je v vlogi Nea vrnil Keanu Reeves.

Na kitajski črni listi se je zaradi zavzemanja za svobodni Tibet znašel tudi Richard Gere. FOTO: Reuters

A čeprav futuristična akcija, ki je svetovno premiero doživela sredi decembra, ta pričakovanja že upravičuje, saj se je v blagajne doslej steklo že 136 milijonov evrov, je na Kitajskem doživela ledeno hladen tuš. V dveh tednih predvajanja je sicer velikanski kitajski trg k temu znesku dodal le pičlih deset milijonov, prodaja kinovstopnic v kitajskih kinih za Matrico 4 pa se zna celo povsem ustaviti.

Reeves se je namreč pridružil vrsti nastopajočih umetnikov na prihajajočem protibetanskem dobrodelnem koncertu Tibet House v ZDA, s čimer je stopil na žulj kitajskim (kiber)nacionalistom, ki pozivajo k popolnemu bojkotu filma.

Vstopa nima niti Richard Gere

Kako občutljiva tema je Tibet ter da se lahko že z najmanjšim znakom podpore Tibetu in njegovim krikom po neodvisnosti v hipu znajdeš na kitajskem črnem seznamu, bi se Keanu lahko naučil že iz izkušenj stanovskih kolegov. Richard Gere, ki se odkrito zavzema za osvoboditev Tibeta, je namreč že pred leti pristal v skupini tistih igralskih veljakov, ki le stežka dobijo delo, saj se filmarji zavedajo, da bi z njim v igralski zasedbi izgubili kitajski trg.

Pozivajo k bojkotu četrtega dela Matrice. FOTO: Reuters

Zaradi političnega udejstvovanja in prijateljevanja s 14. dalajlamo pa Gere ni izgubil le vrste projektov, povrhu na Kitajsko nima več vstopa. Podobno je po snemanju filma Sedem let v Tibetu doletelo Brada Pitta, čeprav se zdi, da mu je Kitajska leta 2016 spet odprla vrata, zaradi fotkanja z dalajlamo pa so iz Kitajske izgnali tudi Seleno Gomez. A tem precedensom navkljub se je Reeves odločil za sodelovanje na protibetanskem koncertu 3. marca, na katerem sodelujejo tudi Patti Smith, Laurie Anderson, Trey Anastasio in Jason Isbell, ta njegova odločitev pa igralcu že izstavlja račun.

»Kako Keanu Reeves tega ne razume in sodeluje na koncertu za neodvisnost Tibeta? Ali se ti zvezdniki ne bojijo izgubiti kitajskega trga?« piše eden izmed uporabnikov kitajskega družabnega omrežja weibo. Drugi je dodal, da je »film The Matrix Resurrections zdaj mogoče odstraniti. Odidi s kitajskega trga, hvala!« Sicer pa izgublja Reeves tudi prej široko bazo kitajsko govorečih oboževalcev, ki so se z igralcem zlahka identificirali tudi zaradi njegovih havajsko-kitajskih korenin po očetovi strani.

Umetniški vodja protibetanskega dogodka je skladatelj Philip Glass.

Spletni uporabniki, ki pozivajo k bojkotu Matrice, se identificirajo kot Little Pinks (mali rožnati, op. p.), gre za mlade kitajske nacionaliste, sicer pa je to danes krovni izraz za vse oblike kibernacionalizma na Kitajskem, znotraj katerega je nastala vrsta skupin.