Kate Middleton v tekmi za naziv, ki se je izmuznil Meghan Markle

Revija Time že skoraj stoletje podeljuje naziv osebnost leta. Tega tradicionalno prejme nekdo, ki je v letu, ki se izteka, pustil največji pečat na dogajanju na našem planetu.

V pozitivnem ali negativnem smislu.

Med tokratnimi nominiranci je tudi valižanska princesa Kate Middleton, kar pri publikaciji utemeljujejo z dejstvom, da je v preteklem letu spodbudila debato o zasebnosti in zdravju javnih osebnosti.

Leta 2018, ko se je poročila s princem Harryjem, je bila med kandidati za osebnost leta Meghan Markle. Ta naziva ni osvojila, tedaj so bili za ime leta izbrani preganjani novinarji.

Med nagrajenci preteklih let so še ukrajinski predsednik Zelenski in duh Ukrajine leta 2022, tehnološki mogotec Elon Musk leta 2021, borci proti eboli leta 2014, nekdanji predsednik ZDA Barack Obama v letih 2012 in 2008.

Iztekajoče se leto je bilo za Kate polno izzivov. V januarju je prestala operacijo trebušne votline in postala, ko se je umaknila iz javnosti, tarča neštetih teorij zarot, piše Daily Records.

Kasneje je razkrila, da so pri njej odkrili raka in da je začela preventivno kemoterapijo. Že med zdravljenjem se je počasi vračala v javno življenje z nastopi na prireditvah, kot sta parada Pozdrav zastavi in turnir Wimbledon.

Po zaključku terapij je organizirala božični koncert v katedrali Westminster, poroča Mirror.

Pred koncertom je v pogovoru s pevko Palomo Faith povedala, da ni pričakovala, da bo leto, ki mineva takšno, kakršno je bilo.

»Nenačrtovano,« je na te besede dejala Paloma, Kate je odvrnila: »Natanko tako. Nenačrtovano. A mislim, da so letos mnogi preživljali težke čase.«

Kate Middleton se bo za ime leta potegovala v konkurenci devetih drugih nominirancev, tudi s Kamalo Harris, ki je izgubila predsedniško tekmo v Združenih državah Amerike, in milijarderjem Elonom Muskom.

Med drugimi kandidati so še Yulia Navalnaya, žena preminulega ruskega opozicijskega voditelja Alexeija Navalnega, izraelski premier Benjamin Netanyahu ter predsednik ameriških Zveznih rezerv Jerome Powell.

Seznam vključuje tudi kontroverznega voditelja podkastov Joeja Rogana, prvo žensko predsednico Mehike Claudio Sheinbaum, novoizvoljenega predsednika ZDA Donalda Trumpa in izvršnega direktorja Facebooka Marka Zuckerberga.

Zmagovalec bo znan prav danes, 12. decembra.