Kanye West šokiral sledilce s fotografijami soproge (FOTO)

Ameriški raper Kanye West je bil deležen kritik zaradi več napol golih fotografij svoje žene Biance Censori, ki jih je objavil na Instagramu. Slavni reper je objavil tri fotografije, od katerih ima vsaka več kot milijon všečkov, ob fotografijah pa je poslal nenavadno sporočilo.

»Letos brez hlač,« je zapisal ob prvi fotografiji, na kateri Bianca pozira samo v spodnjicah, njene prsi pa so prekrite s krznom.

Na naslednjih dveh fotografijah je pozirala v črnem korzetu in miniaturnem zgornjem delu kopalk, ta stajling pa je dopolnila z visokimi črnimi škornji.

Medtem ko je ženska skoraj gola, pa je Kanye oblečen od glave do peta v črnino.

Kljub številnim všečkom pa mnogi ta znani par kritizirajo.

»Videti je kot iz pornografskega filma in postaja vse bolj podobna Kardashianovim«, »Dvojnica Kim Kardashian«, »Z njo ravnaš kot s predmetom«, »Zakaj je Bianca bolj podobna Kim K. kot Kim sama?«, »Spremenil jo je v bivšo«, »Prisežem, da sem mislil, da je Kim«, »To je odvratno in nasilno vedenje«, »Kanye, pojdi nazaj v cerkev«, »Tip ravna z njo kot s punčko, ne pa kot z ženo«, »Upam, da tvoji otroci tega ne bodo gledali«, »To bi moralo biti nezakonito«, komentirajo njegovi sledilci.

Bianca in Kanye že dlje časa presenečata s svojimi nenavadnimi modnimi kombinacijami. Po ulicah se Bianca pogosto sprehaja v prosojnih najlonkah in kratkih majicah, reper pa je večinoma od glave do pet oblečen v črno.