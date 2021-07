Kaj se je zgodilo z Madonno? Pokazala več kot skrila

Kraljica popaje v nekem baru v New Yorku, ki je sodeloval v Paradi ponosa, pripravila presenečenje za svoje oboževalce in le malo prepustila domišljiji. Dvainšestdesetletna pevka je nosila kratke usnjene hlače in mrežasto majico, ki je več razkrila kot skrila.Madonna je z modro lasuljo na glavi prepevala svoje največje hite, med publiko pa so opazili tudi njenega 27-letnega fanta, hčerko, manekenkoin voditelja. »Ničesar ne jemljite za samoumevno in imejte se radi,« je dejala.Madonna se je na odre vrnila prvič po marcu 2020.