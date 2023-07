Jonah Hill čustveno zlorabljal bivše dekle?

Jonah Hill je nedavno prvič postal očka. Govorice, da mu je srce ogrela lastnica spletne vintage trgovine Olivia Millar, so se sicer pojavile šele avgusta 2022, a marca je postalo očitno, da je njuna kratka romanca obrodila sad. Kljub trudu zvezdnikova izbranka namreč ni mogla več skriti precejšnjega nosečniškega trebuščka.

Rojstva naj bi se hollywoodska zaljubljenca razveselila že maja. A čeprav zvezdnik, ki je v zadnjih letih postal skrajno zaščitniški do svoje zasebnosti, te svoje nove in najpomembnejše vloge še ni komentiral kot tudi ni razkril, ali ga je razveselila hčerka ali sin, igralčevo bivše dekle Sarah Brady upa, da je dobil punčko. »Upam, da ima moj bivši hčerko. Morda ga bo ona spreobrnila. Kajti to, da je samega sebe oklical za feminista, je naravnost smešno,« se je oglasila Sarah in dejala, da je v resnici sovražen do žensk ter da jo je, dokler sta bila skupaj, čustveno zlorabljal.

Sarah je ljubezen z igralcem pustila čustvene travme. FOTO: Roger Wong/instarimages.com

Čustvene travme

Ljubezni med oskarjevskim nominirancem in deskarko na vodi Sarah je po dobrem letu odklenkalo lansko poletje, po čemer pa Sarah očitno še vedno okreva. Toda ne toliko zaradi zlomljenega srca kot zaradi čustvenih travm, ki ji jih je prizadejala ljubezen z igralcem. »Po najinem razhodu sem se s pomočjo prijateljev in zdravstvenih strokovnjakov eno leto postavljala na noge. Poskušala sem spet zaživeti brez občutkov sramu in obsojanja same sebe zaradi sicer povsem majhnih reči, kot je deskanje v kopalkah namesto v bolj zadržani srfarski obleki,« je zapisala in nato s prstom pokazala na Jonaha in njegovo čustveno izsiljevanje ter manipuliranje.

Svoje fotografije v kopalkah je morala izbrisati. FOTO: Osebni arhiv

Sarahina uniforma so kopalke. A očitno je igralec v tem videl nepotrebno razgaljanje. V telefonskih sporočilih, ki jih je Bradyjeva delila z javnostjo, ji je pisal, naj z družbenih omrežij odstrani vse svoje fotografije v kopalkah. A to je bil šele začetek. »Srfanje z moškimi. Neprimerna prijateljstva z moškimi. Poziranje v kopalkah. Objavljanje fotografij v kopalkah in v seksi pozah. Druženje s prijateljicami, ki niso najbolj zdrava družba ali ki so iz tvoje precej divje preteklosti. Če vse to potrebuješ v življenju, potem nisem pravi partner zate. To so moje meje, če si želiš romantičnega razmerja,« ji je na kratko in precej neosebno v telefonskem sporočilu naštel svoje ljubezenske pogoje. A tudi ko je nekaj od tega sprejela, izbrisala za Jonahov okus preveč provokativne fotografije ter kopalke zamenjala za do vratu zaprto srfarsko obleko, je bil zanj to komaj dober začetek. »Jasno sem ti povedal, česa si želim. In očitno se nekaterih stvari še vedno oklepaš.«

Jonah in Olivia sta se zaljubila avgusta, zdaj že zibata.

Sarah je izmenjavo sporočil z bivšim ljubimcem delila v opozorilo drugim dekletom, da prepoznajo znake čustvene zlorabe. »Če vaš partner z vami govori na takšen način, naredite načrt za izhod,« vsem polaga na srce. Dodala je, da je s svojim razkritjem čakala na prihod Jonahovega otroka, saj Olivii ni želela med nosečnostjo povzročiti nepotrebnega stresa. »Zdaj lahko sprejme odločitev, česa si želi zase in svojega otroka.«