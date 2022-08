John Malkovich v Skopju gradi balkanski Hollywood

Amerika ima Hollywood, Indija Bollywood, Balkan pa bo imel filmske in glasbene studie v okviru Tehnološkega parka Skopje. »To bo balkanski Hollywood,« je o načrtovani izgradnji filmske meke v severni Makedoniji dejal hollywoodski zvezdnik John Malkovich, ki se bo takoj, ko mu zeleno luč prižge tudi tamkajšnja vlada, velikopoteznega projekta lotil s stanovskima kolegoma D. W. Moffettom in Mattom Dillonom.

Zvezdnik Nevarnih razmerij se ponaša z izjemno kariero. FOTO: Press Release

Oskarjevca je v Srbijo nedavno pripeljala predstava Peklenska komedija; razgalil je svoje sanje in načrte, ki ga bodo že kmalu, če bo šlo vse bo njegovih željah, pripeljali še v prestolnico Severne Makedonije. »Rad bi pozdravil svoje makedonske prijatelje in povedal, kako navdušen sem, da bom s stanovskima kolegoma Moffetom in Dillonom sodeloval pri ustanovitvi filmskega, glasbenega in medijskega studia hollywoodskega kalibra s certifikatom ekološke gradnje v Skopju. To bo prvi tovrstni studio na Balkanu,« je dejal Malkovich in dodal, da je ta projekt še posebno blizu njegovega srca in mu veliko pomeni, saj je »sin Balkana«. Po zvezdniku se namreč pretaka tudi hrvaška kri, stari starši po očetu naj bi namreč prišli iz Ozalja iz karlovške županije, čeprav Malkovich o tem ni sveto prepričan. »Kolikor vem, sem na pol Hrvat,« a ker o tem doma nikoli niso veliko govorili, je slišal tudi že, da je po rodu Črnogorec, ko je bil v Bosni in Hercegovini, pa da je Bosanec. A v kateri koli konec že segajo njegove korenine, je na svoj balkanski izvor ponosen in želi tudi zaradi tega nekaj dati temu območju. »Prepričan sem, da bo tak studio nadvse pomemben za vso regijo, ne le Makedonijo.« Sicer pa bo načrtovani kompleks zrasel pod imenom Stonebridge Studios (Studii Kamniti most), s čimer se želi Malkovich pokloniti bogati kulturi in izjemni zgodovini prebivalcev Makedonije.

Ime Stonebridge Studios se nanaša na kamniti most, ki se v Skopju pne nad reko Vardar in velja za simbol mesta.

Hollywoodsko produkcijo želi pripeljati na Balkan. FOTO: Press Release

Po igralčevih besedah bodo tu snemali hollywoodske filme, hkrati pa dali nov zagon in krepili že tako vse močnejšo in vse pomembnejšo balkansko filmsko, glasbeno in umetniško skupnost. Oglasil se je tudi Saša Grujevski, državni svetnik v kabinetu premierja in koordinator projekta, češ da v Skopju resno pretresajo predlog o balkanskem Hollywoodu. »Upam, da bo vlada kmalu podala svoje stališče.«