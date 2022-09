Jennifer Lopez sovraži ta astrološki znak: ne želi delati z njim, kriv naj bi bil bivši partner

Vsi vemo, da imajo zvezdniki svoje muhe, ampak ali ste vedeli, da se nekateri kar na podlagi astrologije odločajo, s kom bodo sodelovali? Jennifer Lopez je ena izmed njih.

Sovraži device, kriv naj bi bil bivši mož

Znano je, da ima Lopezova pri bivanju v hotelih ali na turnejah posebne zahteve – na primer njeni prostori morajo biti polni belih vrtnic in lilij, poleg tega pije samo določene znamke vode. Zdaj pa se govori, da ima Jennifer nekaj muh, ki so drugim ljudem nerazložljive. Zvezdnica serije Glee, igralka Heather Morris, je namreč javno spregovorila o svoji izkušnji z J.Lo in medijem razkrila temno plat pevke. Po njenih besedah ​​Jennifer sovraži astrološki znak devica in ga ne želi v svoji bližini – še posebej, ko gre za nastopanje na istem odru.

Morrisova je povedala, da je pred vlogo v uspešni seriji delala kot plesalka in da je nekoč bila na avdiciji za spremljevalne plesalce na Jenniferinih koncertih in doživela zelo neprijetno izkušnjo, ki jo je milo rečeno presenetila. »Pogledala nas je, zašepetala asistentu, naj jih zbere, in v nekaj minutah so bile vse device vržene ven,« je povedal Morrisova in dodala, da se je Jenniferin asistent zahvalil vsem plesalcem, rojenim v nebesnem znamenju device, vendar jih je prosil, naj takoj zapustijo avdicijo – ker J.Lo ne sodeluje z devicami. Heather je tudi razkrila, da so bili rezervni plesalci pogosto premalo plačani in cenjeni, diva Jennifer pa naj bi jih obravnavala kot smeti.

Jennifer je rojena v znamenju leva, zanimivo pa je, da je njen nekdanji mož Marc Anthony rojen v znamenju device. Morda prav zaradi propadle ljubezni in travme neuspešnega zakona Jennifer ne želi več sodelovati z devicami. J.Lo navedb za zdaj še ni komentirala.