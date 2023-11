Jared Leto se je lotil adrenalinskega podviga: poglejte, kam je plezal

Oskarjevec Jared Leto je segel po zvezdah, tokrat precej bolj dobesedno kot po zvezdniški slavi. Nataknil si je namreč plezalne čevlje, v plezalni pas vdel vrv in pogledal daleč navzgor proti svojemu cilju. Proti koničastemu vrhu slovitega newyorškega nebotičnika Empire State Building, ki se, vključno z anteno na vrhu, dviguje kar dobrih 440 metrov visoko. In začel plezati. Vse dokler ni New York ležal daleč pod njim kot pomanjšan.

»Bil sem precej bolj vznemirjen kot nervozen. A če sem povsem iskren, bilo je zelo zelo težko. Veliko bolj težko, kot sem mislil, da bo,« je dejal o svojem podvigu, s katerim se je v zgodovino vpisal kot prva oseba, ki je kdaj splezala na nebotičnik, ki velja za simbol New Yorka. No, vsaj prvi, ki je to storil legalno in z dovoljenjem.

Na poseben način napovedal turnejo

Podviga, vrednega visokooktanske akcijske uspešnice, se je igralec sicer lotil, da bi tako resnično odmevno napovedal prihajajočo svetovno turnejo svoje glasbene skupine Thirty Seconds to Mars. »Ta stavba je dokaz, kaj vse lahko na tem svetu naredimo, če se temu predamo z vso svojo bitjo. To pa je v veliki meri tudi navdahnilo naš zadnji album It's The End Of The World But It's A Beautiful Day,« je dejal zvezdnik, ki pa si je s plezanjem na stavbo, ki je nekdaj veljala za najvišjo na svetu, uresničil tudi eno največjih želja.

Bil sem precej bolj vznemirjen kot nervozen. A če sem povsem iskren, bilo je zelo zelo težko.

»Izjemno je občudovati sončni vzhod nad mestom, ki mi toliko pomeni. Vse od otroštva mi New York namreč predstavlja mesto, v katero greš, da uresničiš sanje. Kot mlad poba sem si želel postati umetnik in New York je bil tisti kraj, kjer si to lahko postal. Empire State Building kot simbol tega mesta je tako tudi simbol teh mojih otroških sanj.« Češnja na vrhu torte pa je, da plezanje preprosto obožuje.

Plezal tudi po zidu hotela v Berlinu

Hollywoodski težkokategornik, ki bo konec leta na torti upihnil 52 svečk, dobro pozna vznemirjenje, adrenalin in občutek svobode, ki ga prinaša plezanje. Njegovi oboževalci lahko na družbenih omrežjih namreč dokaj redno sledijo njegovim plezalskim podvigom, pogosto v družbi drznega plezalca Alexa Honnolda. Med eno teh pustolovščin, ko sta naskakovala goro Red Rock v ameriški zvezni državi Nevada, se je Letu nacefrala plezalna vrv in je smrti zrl v oči.

Spet drugič pa je izzival, ko je, tedaj sam, začel plezati po zidu hotela v Berlinu – le v natikačih in brez varovalne vrvi. A kljub tem vratolomnim izzivom je približno 20-minutno plezarijo po gladkih stenah Empire State Buildinga med 86. in 104. nadstropjem označil za izjemno težko. »Vzdržljivost, ki jo je to zahtevalo! In bilo je zelo strmo!« A za ves napor je bil na koncu nagrajen, ne le s sončnim vzhodom, temveč tudi z manjšim presenečenjem, ki mu je dodatno ogrelo srce. »Uspelo mi je priti do vrha. In skozi okno v 80. nadstropju sem zagledal svojo mamo, kar je bilo res lepo presenečenje.«

Glasbena turneja, ki jo je napovedal, ga bo med marcem in septembrom prihodnjega leta popeljala od Severne in Latinske Amerike do Evrope in naprej v Avstralijo in Novo Zelandijo. To bo prva turneja igralčeve skupine po več kot petih letih.