Jamieja Foxxa že v drugo obtožila otipavanja

Tik preden je konec minulega tedna prenehal veljati newyorški zakon o žrtvah spolnega nasilja, ki je začasno odpravil zastaralni rok za tovrstne tožbe, so žrtve zbrale pogum in spregovorile, še preden odpelje zadnji vlak. Pevka Cassie je tako svojega bivšega ljubimca Seana Diddyja Combsa obtožila posilstev in zvodništva, a sta se že dan po vloženi tožbi izvensodno pogodila. Temu je sledila tožba za posilstvo, s katero je igralka Sheila Kennedy sklenila razkrinkati plenilsko naravo frontmana skupine Guns N' Roses Axla Rosa, ki pa se dogodka menda ne spominja. Na oskarjevca Jamieja Foxxa kot na spolnega predatorja pa je s prstom pokazala anonimna ženska, trdeč, da jo je hollywoodski težkokategornik pred osmimi leti brez dovoljenja otipaval, zaradi česar še do danes ni našla notranjega miru.

Tožba neimenovane ženske nas popelje v avgust 2015, v newyorško restavracijo, kjer so jo posedli za mizo ob Jamieja Foxxa. Sprva je morda mislila, da je to njena srečna noč in je zvezdnika vprašala, ali se lahko skupaj fotografirata, a je to sicer nedolžno pobudo hitro obžalovala. Igralec, ki je privolil v skupno fotko z besedami »seveda, ljubica, zate vse«, je namreč dajal vtis precejšnje opitosti ter ji začel hitro laskati, češ da ima telo kot supermanekenka, da omamno diši in da ga spominja na igralko Gabrielle Union. Na tej točki pa so stvari postale še precej bolj neprijetne. Za roko naj bi jo namreč odpeljal v nekoliko odmaknjen del restavracije, kjer so mu roke hitro zašle tja, kamor ne bi smele. Brez dovoljenja jo je zagrabil za prsi, ji z roko zašel še za spodnje hlačke. Pri vsem tem se je ženska poskušala odmakniti, stopiti korak ali dva nazaj, a je ni izpustil. Vsemu je bil menda priča varnostnik, ki pa ni posredoval. Neželeno otipavanje se je končalo šele, ko je ponjo prišla prijateljica, ki jo je iskala.

Na tisto noč, ki je orisana v tožbi, naj bi bil igralec precej okajen. FOTO: Osebni Arhiv

Zaradi travmatične izkušnje spolnega nadlegovanja tožnica zahteva odškodnino, saj da jo zaradi teh »gnusnih dejanj« vse od tedaj trpinčijo huda čustvena stiska, tesnobnost in posttravmatski stresni sindrom, zaradi česar se je obrnila celo po strokovno pomoč. Ne izginejo niti občutki ponižanja in osramočenosti.

»Opisani incident se ni nikoli zgodil,« zatrjuje igralčev predstavnik in dodaja, da je s podobno tožbo v Brooklynu poskušala tožnica svojo srečo že pred tremi leti, a da je bila ta ovržena. »Prepričani smo, da bo tožba vnovič ovržena. Potem pa jo bo zaradi škodoželjnega sodnega preganjanja tožil gospod Foxx, saj je že v drugo vložila to isto nesmiselno in izmišljeno tožbo.«