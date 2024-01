Iznakažena mama slavnega igralca: vse to so posledice lepotnih operacij (FOTO)

Na seznamu hollywoodskih žensk, ki so bile deležne ekstremnih transformacij, je pristala že pokojna mama Sylvestra Stalloneja Jackie Stallone, ki je z lepotnimi operacijami korenito spremenila videz.

Leta 2013 je v intervjuju za Reveal na vprašanje, ali se je podvrgla lepotnim operacijam, odgovorila: »Sem, in to prevečkrat. Videti sem, kot bi imela usta, polna orehov. Sem kot veverica.«

"Videti sem kot veverica," je dejala v enem od intervjujev. FOTO: Profimedia

Dodala je, da so ji vbrizgali tudi več kot 50 injekcij s polnili. »Ne gre samo za botoks. Tega ne potrebujem. Za tisto, kar hočem, botoks ne pomaga.«

Jackie Stallone FOTO: Profimedia

Jackie je v istem intervjuju kritizirala plastične kirurge z Beverly Hillsa in dejala, da so precenjeni in rezultati njihovega dela porazni. »Slavni so, ker so njihove stranke zvezdnice, pa vidite, kakšne so te po operacijah? Videti so, kot bi jih povozil vlak. Poglejte vdovo Elvisa Presleyja. Deluje, kot bi bila zamrznjena v času. Kot kip,« je komentirala v svojem stilu.

Jackie, ki je leta 2020 umrla v starosti 98 let, je bila na zadnjih fotografijah neprepoznavna, kadar je govorila o dolgem življenju, pa je vedno poudarjala pomen zdrave hrane, kar je zanjo pomenilo zajtrk z jajcem in špinačo, piše Daily Mail.

Jackie Stallone je bila s Frankom Stallonejem poročena med letoma 1945 in 1957, v zakonu sta dobila dva sinova, Sylvestra in Franka.

V zakonu z Anthonyjem Fillitijem, ki se je končal leta 1959, je rodila sina Danteja, leta 1998 se je poročila s Stephenom Levinom.