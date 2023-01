Ljudje se zgražajo: Težko je gledati, kaj si je naredila nekoč najlepša ženska na svetu (VIDEO)

Igralka Melanie Griffith (65) je nekoč veljala za eno najlepših žensk v Hollywoodu, a odkar se je predala posegom lepotne kirurgije, njen videz vzbuja zgražanje in pomilovanje.

Kolikokrat je šla pod nož, ni znano, a zadnje fotografije jasno kažejo, da je pretiravala.

Melanie Griffith je igralsko kariero začela v 70. letih prejšnjega stoletja s priznanimi vlogami in sodelovanjem z Arthurjem Pennom in Paulom Newmanom.

Igralko so fotografirali med sprehodom po Beverly Hillsu, od glave do pet oblečeno v črno, in čeprav njena postava še danes navduši, je vso pozornost ukradel njen obraz.

Paparaci so jo nedavno fotografirali z velikimi brazgotinami okoli ustnic, ob katerih so se spojavila ugibanja, ali so posledice njene zadnje operacije.

Arnold Schwarzenegger in Melanie Griffith, FOTO: Mario Anzuoni Reuters

Tega igralka ni komentirala, je pa nekoč tudi sama priznala, da posege obžaluje, a nad njimi vseeno ni obupala.