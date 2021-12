Izbor Miss sveta prestavljen, najlepša Slovenka ima mešane občutke

Izbor Miss sveta 2021 je začasno prestavljen zaradi zdravstvenega in varnostnega interesa tekmovalk, osebja, posadke in splošne javnosti. Finalni izbor bo sicer v Puerto Rico, a na lokaciji Coliseum Jose Miguel Agrelot v naslednjih 90 dneh.

»Včeraj so bili izvedeni dodatni varnostni ukrepi v najboljšem interesu tekmovalcev, produkcijske ekipe in gledalcev, saj so razumeli, da je dogodek povečal tveganje na odru in v garderobi. Potem ko so bili danes zjutraj po posvetovanju z zdravstvenimi uradniki in strokovnjaki potrjeni dodatni pozitivni primeri, je bila sprejeta odločitev o preložitvi. Naslednji korak po mnenju zdravstvenih strokovnjakov je takojšnja karantena, opazovanje in nadaljnje testiranje v skladu z najboljšimi praksami v takšnih situacijah,« so zapisali na uradni strani tekmovanje, iz zapisa pa je razvidno, da gre za okužbo s koronavirusom.

»Glede odpovedi finalne prireditve in morebitnega zamika samega finala sem mnenja, da je zdravje na prvem mestu, in da je bolje da ne reskiramo po drugi strani pa je finalni večer tisto, kar je vsaka izmed deklet čakala, se pripravljala, si želela… Osebno si želim, da se finalni večer realizira, če to pomeni, da vse še enkrat ponovimo čez par mesecev, sem pripravljena. V tem trenutku imam mešane občutke, rabim nekaj dni da vse dojamem in si ustvarim objektivno mnenje o celotni situaciji,« je povedala miss Slovenije Maja Čolić, ki nas bo zastopala na svetovnem izboru.