Izbiramo novo miss Slovenije (V ŽIVO)

Miss Slovenskih novic je postala Dea Sofia Irmančnik. Foto: Marko Feist FOTO:

Izbor miss Slovenije. Foto: Marko Feist

Danes v Hrastniku, in sicer na treh različnih lokacijah, poteka finalna prireditev Miss Slovenije.Prvi izhod 15 kandidatk je potekal v rudniku (jami) Hrastnik, drugi v bukvarni Zmajeva luknja, tretji pa v kompresorski, kjer je potekala tudi razglasitev.Miss Slovenskih novic je postalaMiss osebnosti je postala. Ambasadorka modne znamke More than Beauty je. Naziv Miss fotogeničnosti je dobilaPri projektu Miss Slovenije podpirajo znanje in izobraževanje deklet, zato nosilka naziva Miss Slovenije prejme štipendijo in številne praktične nagrade.Nosilka naziva Miss Slovenije bo postala ambasadorka Tosamine slovenske blagovne znamke Jasmin. Miss Slovenije bo kot ambasadorka znamke Jasmin dobila novo, vplivno vlogo, saj bo med svojo generacijo krepila zavedanje o pomenu naravnih materialov in izdelkov za zdravje. Mladim dekletom bo pomagala spoznavati, kako zelo z izbiro pravih vložkov, tamponov, blazinic in drugih higienskih izdelkov zmanjšajo težave s kožo, pojavnost vnetij v intimnem predelu in hkrati skrbijo za okolje.Nosilka naziva Miss Slovenije bo prav tako postala ambasadorka projekta »S teboj lahko«, ki ga organizira Varstveno delovni center Zasavje. Kot ambasadorka bo podpirala osebe z intelektualnimi ovirami (uporabnike VDC Zasavje) s podporo sočloveka in enakopravne vključitve v družbo.Svetovni izbor pa bo letos potekal v Portoriku in sicer 16. decembra.