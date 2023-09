Nekoč v Sloveniji živel, zdaj prihaja na obisk

Zdravko Čolić ​je nedvomno legenda med glasbenimi imeni nekdanje Jugoslavije, ki tudi po petih desetletjih na odru še vedno prepeva. Pevec, ki so ga njega dni primerjali celo s slovitim Tomom Jonesom, bo danes nastopil v Velenju, obljublja pa nastop, podoben tistemu v Ljubljani. Ko je v prestolnici nastopil prejšnjikrat, je koncert trajal kar štiri ure! »Predstavili bomo standardni večurni program, ki zajema presek skladb moje petdesetletne kariere.« Spremljala ga bo 12-članska plesna skupina, ki pride iz Beograda. Slovenska publika lahko pričakuje, da bo zapel tudi pet, šest pesmi, brez katerih pri nas pač ne gre. »Če bi moral izbrati le eno, bi to zagotovo bila Ti si mi u krvi, ki je nekakšna himna med mojimi skladbami pri vas. Prav tako bodo Gori vatra, Pjevam danju, pjevam noću, Malo pojačaj radio in druge.«

Tudi v Velenju obljublja večurni koncert. FOTO: Sime Zelic/pixsell

V Jugoslaviji si je zgradil uspešno kariero, zato ga ni preveč srbelo, da bi poskusil tudi v tujini. FOTO: osebni arhiv

Čolić rad in redno prihaja v Slovenijo. »Zelo rad imam Slovenijo in pogosto sem tu, tako poslovno kot zasebno. Narava je neločljiv del mojega življenja in naravnih lepot imate, kolikor hočeš. Dovolj je priti že enkrat in doživeti mir in lepoto Bleda, Bohinja, planin in morja.« Sicer pa je pri nas nekaj časa tudi živel. »V Sloveniji sem intenzivno živel v letih 1984 in 1985. Takrat sva z Goranom Bregovićem ustanovila prvo diskografsko hišo Kamarad v Domžalah. Ukvarjali smo se z avdio in video matricami. Skupina Bijelo dugme je objavila nekaj svojih skladb, tu je nastala tudi moja plošča Ti si mi u krvi. Razvila se je tudi močna medijska kampanja. Ta zadeva je bila za občino Domžale nekaj precej novega. Dali so mi pomembno podporo. Za to sem jim bil vedno hvaležen.«

Nora kariera

Čolić sicer že leta živi v Beogradu, kamor se je preselil kot še nekatera legendarna pevska imena: Lepa Brena, Nada Topčagić, Neda Ukraden, pokojni Marinko Rokvić. »Pri meni je šlo za splet okoliščin. Takrat sem že živel v Beogradu, ker smo delali ploščo Da ti kažem što mi je. V tistem času je izbruhnila vojna in Jugoslavija je razpadla. Stvari so se odvile tako, da sem tam ostal, delal in odhajal na koncerte v Evropo pa tudi v domačo Bosno, ki je vojna še ni prizadela. Ko se je začela tudi v Bosni, smo ostali, kjer smo bili. Če bi vedel, da bo vojna, bi morda našel kako drugo rešitev, ampak življenje je naredilo svoje.«

Obetala se mu je možnost kariere v Nemčiji. »Takrat sem v Jugoslaviji imel zares dobre pogodbe, če pa bi želel v tujino, bi tam moral tudi živeti. Današnja tehnologija omogoča, da lahko delate in ustvarjate glasbo s katerega koli dela sveta. Takrat pa bi moral v München ali Hamburg, da bi sodeloval z znanim producentom. Dal mi je singel, ki me ni ravno navdušil. V tistem času sem imel možnost nekaj poskusiti tudi zunaj, ker so vsi verjeli vame. A zame je bilo vse to preveč noro, ker sem že v Jugoslaviji imel odlično kariero.«

Dogodek bodo požlahtnile plesalke. FOTO: Damir Spehar/pixsell

Z ženo imata dve hčerki. A nobena ne bo šla po njegovih stopinjah. »Sta muzikalni, a če vprašam, ali bomo kaj posneli skupaj, se povlečeta nazaj. Glasbo imata sicer radi in poslušata različne zvrsti, a je to za zdaj to. Počasi se vključujeta v tisto, kar bi jaz rekel, da je glasba drugačne kakovosti. Če bi se želeli ukvarjati z glasbo, bi ju vsekakor podprl, tako kot pri vsem drugem, za kar se bosta odločili.«

Poroka po 11 letih

Preden je z ženo stopil pred oltar, sta bila enajst let življenjska sopotnika. »Človek ne more pronikniti v neke božje skrivnosti in usode, niti v svojo. Nisem bil zagovornik dolgih zvez, čeprav sem jih imel nekaj, a mislim, da je v meni tičal strah pred zvezami. Moji starši so želeli, da se vse zgodi bistveno prej.

Rad se vrača v Slovenijo, kjer je nekaj časa tudi živel. FOTO: Press

Da bi se poročil takoj po fakulteti, se zaposlil in ustvaril družino. Tako je bilo pač včasih. V mojem primeru, ker sem svobodni umetnik in se je živelo drugače, pa sem poslušal notranji glas. Za poroko sva se z ženo odločila, ko sva oba začutila, da je čas zanjo. Rekel bi, da imam s tega stališča morda drugačne poglede na zakon. Danes je življenje veliko hitrejše, v zakonih je vse manj tolerance in ni malo ločitev. Jaz pa menim, da ko se poročiš, je treba spoštovati zakon in družino. Razumevanje, prijateljstvo, toleranca, podpora in tudi kompromisi so pomemben del tega. Težave minejo, če zakon temelji na pravih vrednotah.«