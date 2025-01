Iskrena bivša žena Bena Afflecka: sem spadam

Jennifer Garner je s skupnimi fotografijami iz otroštva čestitala sestrama za rojstni dan.

Na instagramu je objavila voščilo, v katerem želi Melissi Lynn Garner in Susannah Kay Garner vse najboljše za njun osebni praznik.

»Ta teden ob rojstnih dnevih mojih sester čestitke dežujejo z vseh strani. Stisnjena v sredini, med Melisso in Susannah. Sem spadam bolj kot kamor koli drugam na svetu.

Zelo sem hvaležna, da sem srednja Garnerjeva deklica, pred svetom zaščitena z eno veliko in eno majhno. Vse najboljše za rojstni dan, sestri!«

Čeprav je Jennifer aktivna na družbenih omrežjih, le redko deli posnetke svoje družine.

Jennifer, Melissa in Susannah so z mamo in očetom, ki je 30. marca lani preminil star 85 let, odraščale v Zahodni Virginiji.

Igralka se je januarja lani za revijo Southern Living spomnila svojih korenin:

»Tisto, kar je moja mama naredila in kar sem zelo cenila, je, da lepote ni postavljala na vrh seznama prioritet,« je povedala o moralnih vrednotah družine, iz katere izhaja.

»Garnerjevi so hčeram dajali 400 dolarjev na leto za oblačila. Za ta denar smo morale kupiti vse, od spodnjega perila do čevljev,« se je še pošalila.

Dekleta niso nosila ličil, od mladih nog so spoznavale pomen trdega dela, kar Jennifer, bivša žena Bena Afflecka, poskuša prenesti tudi na svoje tri otroke: 19-letno Violet, 16-letno Seraphino in 12-letnega Samuela: