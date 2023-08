Igralko je v zadnjico grdo ugriznila vidra

Vidre so tista prikupna vodna bitja, katerih igrivih vragolij se skoraj ne moremo nagledati. Toda za tem na prvo žogo ljubkim videzom, zaradi katerega bi se z njimi najraje spoprijateljili, se skriva divja žival, ki lahko pokaže zobe. Dobesedno. To je dodobra in zelo boleče spoznala Crystal Finn, igralka z emmyji ovenčane serije Nasledstvo, ki je zaradi vider pristala v bolnišnici, z ugrizi po nogah in zadnjici.

Ne smemo pozabiti, da so na pogled ljubke vidre v resnici divje živali. FOTO: Phil Noble, Reuters

Ameriška igralka bi morala igrati na loteriji. V zadnjih skoraj 150 letih je bilo po vsem svetu namreč zabeleženih le okoli 59 napadov vider na ljudi, tej statistiki, katere del je skrajno težko postati, pa se je zdaj pridružila Crystal. »Ko bi mi povedali, da v teh vodah plavajo vidre, me to nikakor ne bi ustavilo pred skokom v reko. Zgolj razneženo bi pomislila, kako so te živali neizmerno ljubke,« je dejala igralka, ki pa od svojega izleta na pogozdeno območje Plumas National Forest v Kaliforniji nanje nikoli več ne bo gledala v tako romantični luči.

Lani je navdušila s svojim prvencem Birthday Candles. FOTO: Adam Nemser, startraksphoto.com

Čeprav le redko napadejo, je bila igralka že druga žrtev vider avgusta na tem območju.

Na zadnjici in nogah

Ko si je v tamkajšnji reki Feather River privoščila malce poletne osvežitve, je med plavanjem nenadoma začutila nekaj neprijetnega, nato pa jo je prestrelila žgoča bolečina. »Na zadnjici in nogah sem nekaj začutila. Začela sem se ozirati naokrog in kričati, v tistem pa so se vidre pojavile tik pred mano. Nato so se potopile nazaj pod vodo in me spet začele napadati,« se spominja zvezdnica. »Lahko sem videla ugrize na nogah. Vedela sem, da so me ugriznile tudi v zadnjico – tega ugriza sicer nisem mogla videti, a je bil najhujši in je grozno bolel.«

Ugrizi so bili boleči in potencialno nevarni, zato so igralko zaradi poškodb, ki so ji jih prizadejali ostri zobje vider, zdravili v bližnji bolnišnici. Tega izleta nikakor ne bo pozabila, čeprav priznava: »Končalo bi se lahko še veliko hujše.« S seboj bi namreč lahko vzela hčerko! O vzroku agresivnega vedenja vider pa Finnova ugiba, da je bil to morda zgolj obrambni odziv mame vidre, ki je ščitila mladiče.