Igralec Hollander je pred veliko spremembo v svojem življenju

Tomu Hollanderju, ki bo konec meseca zakorakal v svoje 56. leto, se bo življenje kmalu povsem spremenilo. Prvič bo postal očka. Kot je namreč pandemija razdružila prenekateri par, tako je nekatere vnovič združila. Hollander je med pandemskim zaprtjem obudil že pred desetletjem ugaslo ljubezen z nekdanjo zaročenko Fran Hickman. »Med zaprtjem se je preselila v njegovo stanovanje in ni več odšla,« so razkrili zvezdnikovi prijatelji. In očitno se med štirimi stenami nista prav nič dolgočasila, saj so paparaci igralca zdaj zalotili med kosilom s Fran, ki svojega okroglega nosečniškega trebuščka ni več mogla skriti. Še več, glede na njegovo velikost se zdi, da zaljubljenca odštevata zadnje tedne do prihoda prvorojenca.

55 let ima britanski igralec.

Novorojenček v hiši pomeni neprespane noči, a vsaj to Hollanderju ne bo delalo preglavic, saj namreč noči tako ali tako ne prespi v enem kosu. »Zbujam se okoli treh ali štirih zjutraj. Toda ne, ker bi bil kot gospa Margaret Thatcher, ampak iz precej bolj banalnega razloga – moram na stranišče. Lulam v temi, le s svetilko na mobilnem telefonu si osvetlim tarčo, ki jo moram zadeti, straniščno školjko. Nato pa vzamem polovičko uspavalne tablete, si na potiho na radiu prižgem novice in poskušam zaspati,« se je razpisal o svoji vsakodnevni (in vsakonočni) rutini, začinjeno s precej suhega britanskega humorja. Ta del vsakdanjika se zanj s prihodom otroka verjetno ne bo pretirano spremenil, le po nočnem sprehodu do stranišča bo verjetno moral preskočiti uspavala in namesto poslušanja radia prepevati uspavanke.

Pripravlja ovseno kašo

Zjutraj si v teh dneh pripravlja ovseno kašo, saj je želel zaživeti bolj zdravo, a pri tem samemu sebi pljuva v skledo, saj zdravo jed s preveč maščob in soli spremeni v ne najbolj zdrav zajtrk. Ki ga poplakne z litri kave. »Ko gre moje dekle iz hiše, se pogledam v ogledalo in poskušam videti, kaj vidijo drugi. Iščem kakšne zaplatice brez las. Trebuh potegnem vase in ga nato spet napihnem. In spet povlečem vase, da se navdam s pozitivizmom, ki me pripravi do tega, da se oblečem.« Popoldneve pa prepušča vremenu. »Če je sončno, grem na kolo. Če dežuje, pa masturbiram ali zadremljem.« No, slednje bo kot svežepečeni očka lahko kar črtal iz vsakodnevnega urnika.

Igralec je bil v ljubezenskem razmerju z notranjo oblikovalko že pred 13 leti, ko sta se tudi zaročila.

Igralec, ki smo ga nedavno gledali v seriji Beli lotos, igral pa je tudi v megauspešnicah Pirati s Karibov, Misija nemogoče 5 in oskarjevskem hitu Bohemian Rhapsody, je bil v ljubezenskem razmerju z notranjo oblikovalko Fran že pred 13 leti, 2010. sta se tudi zaročila. Toda očitno tedaj ni bil pravi čas, saj sta zaroko še v tistem istem letu razdrla.

Hollander je bil potem v razmerju s filmarko Jemimo Goldsmith in modno oblikovalko Daphne Guinness, med pandemijo pa je spet našel pot k Fran. Novico o obujeni ljubezni so z navdušenjem pozdravili tudi njegovi prijatelji, ki že tri leta čakajo, kdaj bo pripravljen na naslednji korak – zaroko, ki bo tokrat pripeljala do poroke. »Globoko se ljubita. Tom pa tudi ne postaja vsako leto mlajši. Vsi čakamo, da jo zaprosi,« je dejal vir. A čeprav zaroke še niso dočakali, bo zaljubljenca zdaj namesto prstana povezal otrok.