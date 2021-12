Glasbeni svet v šoku, umrla kraljica hrvaške plesne glasbe

V 55. letu starosti je umrla Davorka Ručević Kasandra, glasbena zvezda 90-ih, ki je zaslovela z uspešnicami, kot sta Sladoled in Kazna. Novico o njeni smrti je za hrvaški Index potrdil glasbeni menedžer Zoran Škugor. Na družabnih omrežjih so se številni že začeli poslavljati od pevke. Vzrok smrti še ni znan.

Kdo je bila Kasandra?

Hrravška pevka je bila v začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja t. i. dance zvezda in ena najlepših pevk pri sosedih. Njen prepoznaven glas in karizma nikogar nista pustila ravnodušnega, zapela pa je več uspešnic.Le štiri leta po začetku kariere se je odločila, da se umakne z oči javnosti. V javnosti je bila videna šele leta 2007, ko se je pojavila na rojstnodnevni zabavi nekdanjega menedžerja Vladimirja Mihaljeka Mihe. Govorilo se je, da je hudo bolna in v slabem finančnem stanju ter da živi v razpadajoči hiši v Zagrebu.