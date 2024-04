Hollywoodska zvezdnica delila fotografijo zgoraj brez: z telesa se valijo vodne kapljice ...

Emma Watson (34), Hermiona Granger iz sage o Harryju Potterju, je s svojimi sledilci na družbenih omrežjih proslavila svoj 34. rojstni dan s posebnimi fotografijami. Hollywoodska igralka je delila dva osupljiva črno-bela posnetka.

Prva fotografija je Emma Watson od blizu. Igralka zasanjano gleda stran, oblečena v mokro majico. Z njenega telesa se valijo vodne kapljice ... Vodne kroglice pa odbijajo svetlobo in dajejo posnetku poseben sijaj. Gre za podobo, ki poudari naravni videz Britanke in hkrati poudari njeno brezčasno lepoto skozi minimalen make-up.

A presenečenje se skriva v drugi fotografiji. Tu se Emma Watson predstavlja čutno in zasanjano, v - zgoraj brez! Redek prizor, glede na to, da se igralka običajno skriva pred javnostjo. Toda na tej točki se zdi, da je opustila vse omejitve in slavi svojo svobodo, sedi ob strani in nosi samo kavbojke. Nakit se blešči na njenih zapestjih, prstih, ušesih in vratu.

V komentarjih se igralki ne vrstijo le rojstnodnevne želje, ampak tudi komplimenti. En uporabnik je zapisal: »Osupljivo«, drugi je dodal: »Emma Watson bo za vedno najlepša ženska na svetu«, »Hvala, ker ste takšen navdih«, piše tretji. Emma Watson bi morala biti vesela, da prejme toliko komplimentov na svoj poseben dan, poroča Slobodna Dalmacija.

