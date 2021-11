Magično srečanje junakov Harryja Potterja

V pričakovanju 20. obletnice premiere prvega iz pravljične filmske franšize o mladem čarovniku Harryju Potterju so pri plačljivi platformi HBO Max in na kanalih Cartoon Network ter TBS že napovedali prav posebni kviz, ki bo najbolj goreče oboževalce mladega čarovnika kar štiri zaporedne večere držal v napetosti.

Snemali naj bi v londonskem studiu Warner Brosa, kjer so filme tudi v resnici posneli. FOTO: Km1/zob Wenn.com

V kvizu se bodo največji ljubitelji franšize pomerili v znanju vsega, povezanega s knjigami in filmi, manjkali ne bodo niti slavni gostje, peti zaporedni večer pa bodo sklenili z retrospektivo. In če ljubiteljem zgodb o Harryju, naj so jih te osvojile v knjigah ali s filmi, to še ne bo zadosten odmerek čarobnosti, jih morda že konec tega meseca časa prav posebna epizoda, ki bo pred kamerami znova združila igralsko zasedbo, ki nam je domišljijski svet pisateljice J. K. Rowling v sedmih filmskih nadaljevanih pričarala na velikem platnu. Manjkala naj ne bi niti glavna trojica, Daniel Radcliffe, Emma Watson in Rupert Grint, ki smo jih dodobra spoznali v vlogi prikupnega Harryja, učenjakarske Hermione in njunega bunkeljskega prijatelja Rona.

Ikonske scene

Maja so se za eno samo, posebno epizodo pred kamerami združili verjetno najbolj priljubljeni Prijatelji, s čimer je HBO zadel žebljico na glavico. Znova združeno šesterico Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lise Kudrow, Matthewa Perryja, Matta LeBlanca in Davida Schwimmerja so oboževalci kultne serije 90. let vzhičeno pozdravili.

Temu receptu naj bi zdaj sledili tudi filmarji za eno najbolj priljubljenih in dobičkonosnih filmskih franšiz vseh časov in že nekaj časa v popolni tajnosti kovali srečanje glavnih igralcev, seveda v čast 20-letnici franšize. »Načrtovan šov je zavit v skrivnost, pri podjetju Warner Bros so si namreč sprva želeli zagotoviti sodelovanje vseh ključnih igralcev. Bilo bi izjemno, če jim to uspe izpeljati,« je povedal vir in dodal, da je filmski studio za to pripravljen mastno plačati. »Večina igralcev je te filme sicer pustila daleč za sabo, a hkrati so jih prav ti izstrelili med zvezde. Na ta čas in na drug drugega jih veže veliko toplih spominov.«

Zvezdniki franšize naj bi nas že konec tega meseca, malce pred obletnico, popeljali po poti čarobnih spominov.

Po hollywoodskih kuloarjih se šepeče, da naj bi to magično srečanje tudi v resnici oživelo na filmskem traku, vanj pa naj bi ustvarjalci vključili nekatere najbolj ikonske scene, denimo božično praznovanje na čarovniški akademiji Bradavičarki in vkrcavanje na čudodelni vlak Hogwarts Express na peronu 9 3/4. Snemanje naj bi potekalo v londonskem studiu Warner Brosa.