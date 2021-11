20 let od prvega Potterja: kje so zdaj njegovi igralci? (FOTO)

Dve desetletji sta že minili, odkar so posneli prvi film o mladem čarovniku Harryju Potterju, ki je nastal po knjižni predlogi pisateljice J. K. Rowling. Ta je tedaj postala ena najbolj priljubljenih in najbolj prodajanih avtoric na svetu. V prvem filmu so bili igralci še otroci, za vse izmed njih je bila to prva vidnejša vloga. V torek naj bi se igralska zasedba spet dobila na srečanju ob 20-obletnici prvega filma. Kam so igralce od takrat odpeljale kariere in kakšni so zdaj?

Daniel Radcliffe, ki je igral Harryja Potterja, je postal eden najbolje plačanih igralcev na svetu. Po vlogi v kultni seriji filmov se je posvetil igranju v gledališču, zatem pa posnel še nekaj filmov, vendar nobeden ni niti približno dosegel Potterjeve slave.

Daniel Radcliffe. FOTO: Kena Betancur, AFP

Emma Watson, ki je igrala lik Hermione Granger, najbolj cveti tudi po čarovniški seriji filmov. Nastopila je namreč v nekaj velikih uspešnicah. Revija Time jo je leta 2015 uvrstila med 100 najvplivnejših ljudi na svetu.

Emma Watson. FOTO: Henry Nicholls, Reuters

Rupert Grint, ki je igral zadnji člen svete Potterjeve trojice Rona Weasleyja, kasneje filmski svet ni najbolje sprejel. Razmišljal je celo o tem, da bi prenehal snemati filme. Posvetil se je igranju v gledališču, odprl je hotel, vendar ga po le nekaj letih tudi že zaprl. Morebiti se stanje izboljšalo, zdaj ko je dobil veliko vlogo v psihološkem trilerju Servant, ki ga snema Apple TV.