Hollywood v šoku! Mož slavne igralke storil nepredstavljivo

IGRALKA ​Aubrey Plaza, ki smo jo lahko gledali v drugi sezoni nadaljevanke Beli lotos in humoristični nanizanki Parki in rekreacija, je na začetku leta izgubila moža. Scenarist in režiser Jeff Baena je tretjega januarja namreč storil samomor, kar je potrdil tudi sodni izvedenec okrožja Los Angeles.

»Vsem, ki so nam ponudili podporo, smo globoko hvaležni.«

Par je bil skupaj že skoraj štirinajst let, spoznala sta se med igranjem družabne igre pri prijateljih in postala neločljiva. Štiridesetletna igralka je svoje ljubezensko življenje rada držala zase, o možu ni veliko govorila, on ne o njej. Sedeminštiridesetletnik je sicer večkrat dejal, da ima veliko srečo, da je poročen z njo. Da sta se poročila, so njeni sledilci na instagramu izvedeli, ko je o njem leta 2021 pisala kot o svojem ljubem možu. Zatem je priznala, da sta se poročila med pandemijo covida-19 in na hitro organizirala obred na vrtu svoje hiše ob deseti obletnici zveze.

Kot kaže, je Aubrey Plaza po moževi smrti izbrisala svoj račun na instagramu. Pred nekaj dnevi je bil še aktiven, zdaj pa sledilci na njenem naslovu naletijo na obvestilo: »Oprostite, ta stran ni na voljo. Povezava, ki ste ji sledili, morda ne deluje ali pa je bila stran odstranjena.« Prejšnji teden je Plazova objavila skupno izjavo z moževo družino: »To je nepredstavljiva tragedija. Vsem, ki so nam ponudili podporo, smo globoko hvaležni. Prosimo, da v tem času spoštujete našo zasebnost.«