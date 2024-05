Hilary Duff še tretjo hčerko rodila doma

Maj velja za mesec ljubezni, kar pa je hollywoodska lepotička Hilary Duff zdaj občutila še bolj vseobsegajoče kot sicer. Na tretji majski dan je po devetih mesecih nestrpnega čakanja v roke namreč končno lahko prijela svojo hčerko, že tretjo, ki se ji je rodila iz sedemletne ljubezni z Matthewom Komo.

»Townes Meadow Bair, zdaj vemo, zakaj smo nate čakali tako dolgo – vzela si si čas za ta svoja popolna lička! Dolgo sem sanjarila, da te bom vendar lahko prijela v roke, in minulih pet dni, ko te spoznavam, strmim vate in vdihujem tvoj vonj, je bilo čarobnih,« je radostno novico z nekajdnevnim zamikom sporočila igralka.

Igralka je mamica prvič sicer postala že pred 12 leti, ko je njen prvi zakon s hokejistom Mikom Comriejem požlahtnil prvorojenec Luca. Danes najstniškemu fantiču so nato sledile tri polsestrice, petletna Violet, dve leti in pol stara Mae James in zdaj še novorojenčica Townes. A medtem ko je Hilary Luca povila precej tradicionalno v porodnišnici, so vse njene hčere privekale na svet doma. Po prvi izkušnji poroda doma v vodi je Duffova namreč spoznala, da tako doživi čudež rojstva v vsej njegovi magičnosti, zaradi česar je to ponovila še dvakrat.

Hilary in Matthew sta radostno novico vnovičnega pričakovanja razkrila decembra lani. A čeprav sta se noro razveselila, da bosta svoji mali domači bandi dodala še enega člana oziroma članico, se je Koma vendar pošalil, da je naslednja postaja klinika za vazektomijo. A to ni bila zgolj šala, saj je marca tudi v resnici opravil poseg, s čimer sta zakonca ustavila širjenje svoje družine. Štirje otroci so namreč dovolj. »Štirje otroci so precej divja odločitev,« je nedavno priznala novopečena mamica, ki pa je kljub velikanskemu vložku energije, ki jo od nje zahteva vzgoja, povsem zaljubljena v materinstvo in svoje otroke.

36 LET je stara mamica.

»Obožujem tiste dni, ko vsi kar pokajo od energije in hiša od nje skoraj živo migeta. Obožujem tisto, ko nikoli ne veš, s čim te bodo otroci presenetili, kaj bodo rekli, z njimi nikoli ne veš, kaj prinaša naslednji trenutek.«

In čeprav priznava, da ima pomoč varuške, ve, da nič in nihče ne more nadomestiti mamice. »Samo mami zna nekaj povsem pravilno skuhati. Samo mama zna pravilno zapakirati šolsko malico. Noro! Čudovita občutja,« se ji smeji. In čeprav se včasih z ljubljenim vprašata, kako jima bo uspelo priti do konca dne, so nato objemi in crkljanje z otroki tisti, zaradi česar se ji vse zazdi mogoče, boljše in lepše.