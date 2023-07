Heather Locklear lovila ravnotežje

Heather Locklear je bila v mlajših letih ljubljenka televizijskih kamer, a so ji nadzor nad lastnim življenjem nato izpulile tablete na recept in alkohol, da je postala stalna obiskovalka rehabilitacijskih klinik. Po nekaterih podatkih naj bi se svetlolaska, ki je očitno v življenju pošteno zašla in se izgubila, poskušala svojih odvisnosti rešiti s strokovno pomočjo že najmanj dvajsetkrat. Pred štirimi leti, ko je priznala upiranje aretaciji in napad na policista, zaradi česar je po sodnem odloku odšla na 30-dnevno zdravljenje, se je sicer zazdelo, da je morda vendar premagala svoje demone. A mogoče je bilo to zgolj zatišje pred neurjem, za katero se igralkinim prijateljem zdi, da bi se spet lahko razbesnelo.

Nevarno hodila po robu

Strah, da jo je v svoj objem spet dobil alkohol ali da se je ponovno vdala duševnim stiskam, s katerimi se bori dobršen del svojega odraslega življenja, so pred dnevi zanetile fotografije vidno iztirjene Heather. Že na daleč se je namreč videlo, da jo nekaj strašansko muči. Govorila je sama s seboj, besno čečkala v zvežčič in se nanj zjezila, za piko na i pa je celo nevarno hodila po robu, po polici stavbe, iz katere je tedaj prišla. Že res, da ne bi pregloboko padla, ko bi obuta v japonke izgubila ravnotežje, polica je bila morda slaba dva metra nad tlemi, a vendar dovolj, da bi se najmanj pošteno potolkla.

Igralka se že dolgo bori z odvisnostjo od alkohola. FOTO: Alphax-vip/x17online.com

Kaj je v igralki zanetilo nemir, ni jasno. V javnost je pricurljalo le, da je bila na nekem sestanku, čeprav narava srečanja ostaja skrivnost. A ko je po približno eni uri zapuščala stavbo, kjer se je odvilo srečanje, se je videlo, da je nekaj narobe. Med hojo po stopnicah, ki so vodile proti cesti, kjer je nanjo čakal zaročenec Chris Heisser, se je nekajkrat namreč za oporo naslonila na ograjo. Nato pa se je kar sesedla na stopnice in začela pisati v zvezek. Pisala je divje, v ihti, in ob tem govorila sama s sabo in se pregovarjala. Vmes je zvezek besno zaprla in začela nanj jezno kazati s prstom. In nadaljevala monolog sama s seboj. Nikakor ne kratko, to je počela kar slabo uro. In da je čaša polna, nato ni nemudoma šla do zaročenčevega avtomobila, pač pa je začela hoditi po ozki polici stavbe, dvignjeni približno dva metra nad tlemi. Vmes jo je nekajkrat nekoliko zaneslo, da jo je pred padcem rešilo, da se je brž naslonila na bližnji steber. Vse to je v zvezdničinih prijateljih zanetilo skrbi, ali ni spet na robu duševnega zloma.

S svojim vedenjem spet povzroča skrbi hčeri Avi in zaročencu Chrisu. FOTO: Osebni Arhiv

Točka preloma v Heatherinem življenju je bil sicer razpad zakona z Richiejem Samboro leta 2006, kar je njuna hči Ava lahko le nemočno opazovala iz prve vrste. »Heather ima težave s tabletami, alkoholom in duševnim zdravjem. To je trgalo njeno družino na tisoče koščkov. Za Avo je bilo to grozno,« je pred časom dejal vir in dodal, da je bil Richie, dokler je pač še bil del družine, njen najbolj čvrsti steber. A po ločitvi se je za Heather začel prosti pad v brezno. Naslednje dobro desetletje so namreč zaznamovali poskusi zdravljenj v rehabilitacijskih klinikah, več aretacij, ničkolikokrat je pristala v bolnišnici. Leta 2018 pa je bila aretirana zaradi družinskega nasilja nad partnerjem Chrisom Heisserjem in nad policistom, ki je pri tem poskušal posredovati. Tega istega leta so jo za 72 ur prisilno pridržali na psihološkem ocenjevanju v psihiatrični kliniki, kar je sledilo oceni njenega terapevta, da je doživela živčni zlom. Po priznanju krivde zaradi napada na policista, ko je odšla na zdravljenje, pa se je zazdelo, da je vendar izplavala iz najhujšega. Do sedaj, ko se zdi, da se stara zgodba začenja ponavljati.