Harry, Meghan, Clooney, Severina in drugi: srečate jih lahko tukaj (FOTO)

Hrvaška je te dni polna domačih in tujih zvezdnikov. Tisti najbolj bogati se med hraškimi otoki in obalo vozijo kar s svojimi prestižnimi plovili. Kar nekaj pa se jih je ustavilo na Braču, ki je znan po svojih neskončnih peščenih plažah in kristalno čistem morju. Dopustujejo v veliki tajnosti, ki si jo na otoku lahko privoščijo, saj imajo svoje letališče, kjer pa pristane marsikdo od zvezdnikov svetovnega kova.Med najbolj znanimi obiskovalci sta zagotovo princin, ki se s svojim sinčkom odločila dopustovati prav na tem hrvaškem otoku. Meghan pa je v času počitnic praznovala 39. rojstni, ki naj bi ga po namigovanju medijev slavila s še enim zvezdniškim parom, ki počitnice preživlja na Braču.To sta nihče drug kot ameriški superzvezdnikin njegova ženaHrvaški mediji so se razpisali, da se njihova najbolj priljubljena pevka zabava na Bolu na Braču, kjer ji družbo delata prijateljica(43), s katero sta zadnje čase nerazdružljivi, in nečakinja, možapa ponovno ni videti.