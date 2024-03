Gwyneth tokrat z aplikacijo za meditacijo

Oskarjevka je že zdavnaj dokazala, da igralstvo še zdaleč ni njena edina strast in vir bajnega prihodka. Vse od leta 2008, ko je luč sveta ugledal njen spletni portal Goop, žanje uspehe tudi na poslovnem področju, nedavno pa je izkazala naklonjenost še umetni inteligenci: Gwyneth Palttrow je v sodelovanju s Kim Little, mojstrico programske opreme in pripadnico budistične veroizpovedi, razvila aplikacijo za meditacijo.

Marsikdo bi seveda brez pomisleka podprl projekt, a kaj ko ta temelji na sprostitvi z odprtimi očmi, kar mnogim ljubiteljem meditacije ne gre v račun. Gwyneth zatrjuje, da gre za popolno dojemanje in sprejemanje sveta ob hkratnem iskanju notranjega jaza in poglabljanju vase, kdor usvoji tehniko, pa se lahko umakne iz vsakdanjika v vsakem trenutku, ne da bi pri tem odslovil okolico, pojasnjuje.

200 EVROV je bilo treba odšteti za lisice.

Kot podpornica metode zatrjuje, da se sama tako počuti izpopolnjeno, po njenem mnenju je celo korak do boljšega jutri za vse; s takšno meditacijo se namreč lahko naučimo sprejemati svet okoli sebe ter se povezovati z drugimi na povsem drugačni ravni.

Spet z Netflixom

Zvezdnica, ki se pogosto spopada s kritikami zaradi ponudbe na Goopu, se niti tokrat ne ozira na nejeverneže, zagotavlja, da bo aplikacija mnogim olajšala življenje in jim pomagala do boljšega počutja. Tako kot je prepričana, da so Goopovi izdelki ob valentinovem marsikomu popestrili spolno življenje, spomnimo, takrat je ponujala zlat vibrator, za katerega je bilo treba odšteti več kot tisočaka, lisice v vrednosti dobrih 200 evrov, za petdesetaka olje, ki naj bi izostrilo čute med spolnim odnosom, ter orgazmično mazilo, čokoladni afrodiziak in dezodorant z vaginalno aromo. In ker ji pogosto očitajo, da so njeni izdelki nedostopni navadnim smrtnikom, je ponudila še linijo po dostopnejših cenah.

Goop je predstavila leta 2008. FOTO: Johannes Eisele/Reuters

Znova se spogleduje tudi z Netflixom; s pretočno platformo, s katero je ustvarila že dve dokumentarni seriji, naj bi načrtovala že tretji projekt. Mnogi tako upajo, da bo vsaj za nekaj časa pozabila na vaginalne parne kopeli, kavni klistir, torbo za lubenico ali pobarvanko z vulvo.