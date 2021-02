Grof hoče milijonsko odškodnino

20

let skoraj je brezplačno živel v dvorcu zahodno od Pariza.

Petinpetdesetletnije potomec brata nekdanjega francoskega kralja, in čeprav Francija že dolgo ni več monarhija, je kljub temu plemič, natančneje pariški grof, in posledično je prepričan, da mu pripada premoženje njegovih prednikov, vključno z nepremičninami. V eni od njih je od leta 2001 živel povsem brezplačno, dokler mu lani septembra sklad, ki z njimi upravlja, ni sporočil, da bo moral začeti plačevati najemnino ali pa se preseliti drugam.Jean d'Orleans, ki je ob ultimatu spakiral kovčke, je seveda prepričan, da se mu godi velika krivica, zato se je obrnil na sodišče, od sklada, ki deluje pod okriljem francoskega notranjega ministrstva, pa zahteva, da mu vrne vseh pet nepremičnin, ki so bile nekoč v lasti kraljeve družine, ter še milijon evrov odškodnine.Odškodnino zahteva, ker sklad, ki naj bi ohranjal spomin na njegove prednike, tudi tako, da skrbi za njihove nepremičnine, tega ne počne dovolj dobro ter tako škoduje ugledu dinastije, ki je Franciji vladala več stoletij. Iz enakega razloga ter prepričanja, da je prav on zakoniti dedič, želi tudi lastništvo nad dvorcem, v katerem je z družino živel do septembra, ter štirimi drugimi nepremičninami, pravi njegov odvetnik. Sklad medtem trdi, da dvorec zahodno od Pariza ni grofov in nikoli ni bil, zato je v njem, ker ni plačeval najemnine, živel nezakonito.Jean d'Orleans se že več let trudi, da bi Francija znova postala monarhija, a podpore ljudstva nima. Redno tudi javno kritizira delo vlade, leta 2018 pa je za enega od uglednih francoskih časnikov napisal kolumno, v kateri je izrazil nestrinjanje s francosko ustavo.