Ko so se konec prejšnjega tedna pojavile govorice, da je konec ljubezni med Dakoto Johnson in Chrisom Martinom, je to igralko, kot kaže, močno razjezilo. Ker njene besede, da je z njuno zvezo vse v najlepšem redu in da sta še vedno zaročena, govoric niso utišale, si je po dolgem času nadela zaročni prstan, ki ga je zadnje mesece res redko nosila, kar je bil eden od razlogov, da so mnogi sklepali, da ni več zaročena, ter z ozaljšano roko nič kaj diskretno mahala pred fotografskimi objektivi paparacev. S potezo je požela nemalo navdušenja in tudi smeha. Takšne reči jo bolijo, ko je nihče ne pos...