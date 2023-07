Glasbenik prekinil dopust zaradi operacije

Kar je treba, ni težko. S temi besedami se je iz postelje kardiovaskularnega oddelka beograjske bolnišnice oglasil Milić Vukašinović, nekdanji bobnar velikanov jugoslovanskega rocka Bijelo dugme in prvi glas benda Vatreni poljubac. Glasbenik zaradi odkrite anevrizme čaka na urgentno operacijo. »Če žila poči, umrem v dveh minutah, tako so mi povedali zdravniki,« ne dvomi o resnosti svojega zdravstvenega stanja. »Dokaj nedavno so me operirali zaradi kile, pa tudi že prej sem prestal nekaj operacij. Kadar je operacija potrebna, tako kot sedaj, potem me ni strah.«

Znaki, da je nekaj narobe, so se pojavljali že prej. Miliću je namreč že minulih šest mesecev telo sporočalo, da se v njem nekaj kuha, že pred pol leta je na nogi opazil prvo oteklino. A je zgolj odmahnil z roko in se za vse večjo bulo na levem stegnu ni zmenil. »Mislil sem, da je to zgolj maščobno tkivo,« je razložil, čeprav je pred dobrima dvema tednoma začel dvomiti o pravilnosti svoje diagnoze. Pred kakšnimi petnajstimi, šestnajstimi dnevi so ga v nogi namreč začele mučiti strašne bolečine, vse od kolena do stopala. »Sprva temu nisem pripisoval posebne pozornosti, saj imam težave z venami. A ko bolečine niso jenjale, včasih so bile celo neznosne, sem šel v bolnišnico.«

Frontman Vatrenog poljubca čaka na operacijo. FOTO: Milan Maricic/ataimages/pixsell

No, na zdravnike se je obrnil le deloma po svoji volji, v resnici ga je – tako priznava glasbenik – k temu skoraj prisilila njegova žena Suzana. »Vztrajno sem ji ponavljal, da je to zgolj maščobno tkivo, a sem se zaradi bolečin njenemu prigovarjanju vdal in šel k zdravniku.« Zaradi tega sta celo predčasno zaključila dopust, za kar pa je Milić zdaj le globoko hvaležen. Tudi zdravniku je namreč povedal svojo diagnozo, a ga je ta le zaprepadeno pogledal in mu dejal, da to ni maščobno tkivo ali navadna oteklina, pač pa »trikrat, mogoče tudi štirikrat povečana anevrizma, ki mi pritiska na živce in povzroča bolečine«.

Denar za hišo pogoltnil heroin Lani se je Milić Vukašinović razgovoril o svojem zasebnem življenju, ki je bilo prepojeno z drogami, alkoholom in seksom. Brez dlake na jeziku je priznal, da je nedolžnost izgubil pri 12 letih s prostitutko v parku. Ker si ni želel postriči dolgih las, so ga vrgli z dveh osnovnih šol. Letel je tudi iz več srednjih, predvsem zaradi popivanja celo v zadnjih šolskih klopeh. Na koncu mu je le zaradi zvez uspelo končati srednjo gostinsko šolo. Z očetom nista govorila tudi po več mesecev, enkrat ga je celo udaril. Hčerka Maja je 2018. umrla zaradi prevelikega odmerka tablet. Milić je tudi priznal, da je ves denar, ki ga je hčeri pošiljal za odplačevanje kredita za hišo, ona v resnici zapravila za heroin. Za njo so mu tako ostali dolgovi, ki jih je poplačal šele s prodajo svojega sarajevskega stanovanja. Danes z ženo živita kot podnajemnika.

Zdravnik ga je že po prvem hitrem pregledu nemudoma poslal na urgenco, češ da nujno potrebuje operacijo. »Naredili so mi ultrazvok. Ta je pokazal anevrizmo tudi na desni nogi, a bolj nevarna je tista na levi nogi, te se bodo morali prve lotiti. Zato sedaj čakam na operacijo sredi tega tedna.«

Živel je divje. Na sliki z Goranom Bregovićem. FOTO: Zeljko Lukunic/pixsell Pixsell

V teh dneh so zdravniki zanj odredili vrsto pregledov, slikali so tudi njegova pljuča in srce. »Vse je v redu, nared sem za operacijo,« je dejal in dodal, da je z njim sicer vse v redu, njegovo stanje je stabilno, a bolečine v nogi ga mučijo 24 ur na dan. Podobno je dejala tudi njegova žena, da se njen Milić sicer počuti dokaj v redu, a da ima v sebi tempirano bombo, anevrizmo, ki jo morajo odstraniti.