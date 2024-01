Ganljivo slovo od priljubljenega igralca: ob pogledu na skrušenega sina se jim je orosilo oko

Intimnega pogreba se je udeležila peščica igralčevih najbližjih, ki so po žalni slovesnosti v solzah stopali ob črni limuzini, ki je do pokopališča peljala posmrtne ostanke Leeja Sun-kyuna. Starejši od njegovih dveh sinov je nosil igralčevo fotografijo, ob pogledu na skrušenega dečka pa se je mnogim orosilo oko. Tik za njim sta hodila njegov mlajši brat, ki ga je za roko močno stiskala njuna mama, ki se je morala večkrat ustaviti ter si z obraza obrisati solze. Jeon Hye-jin je enako kot njen pokojni mož igralka, v mladih letih pa je nastopila tudi na tekmovanju za najlepšo Korejko.

Lee Sun-kyun je zaslovel leta 2007. FOTO: Jean-paul Pelissier/Reuters

Na Leeja, njegovo truplo so našli prejšnji teden v avtomobilu, parkiranem na ulici v seulskem okrožju Seongbuk, so se spomnili tudi oboževalci in zid, ki obkroža pokopališče, napolnili s cvetjem in sporočili. Čeprav oblasti še vedno niso razkrile vzroka njegove smrti, pa naj bi 48-letnik po neuradnih informacijah umrl zaradi vdihavanja ogljikovega monoksida.

2.marca bi dopolnil 49 let.

Za seboj je pustil pismo, ki je močno spominjalo na oporoko, v družinskem domu pa ga je našla Jeon Hye-jin in nemudoma poklicala policiste. Ko so ti naposled našli igralčev avto, pa mu niso mogli več pomagati. Agencija, ki je zastopala igralca, je že pred pogrebom prosila javnost, naj spoštujejo zasebnost njegove družine, ki preživlja najtežje trenutke v življenju.

Preboj doživel leta 2007

Lee in Jeon sta bila par sedem let, preden sta si 23. maja 2009 obljubila večno zvestobo. Skorajda natanko šest mesecev pozneje se jima je rodil prvi sin, avgusta 2011 sta se razveselila še drugega.

Njegovo truplo so našli v avtomobilu. FOTO: Yonhap Via Reuters

Lee Sun-kyun, ki je leta dobival zgolj manjše filmske in televizijske vloge, je preboj doživel leta 2007, ko je nastopil v večkrat nagrajeni zdravniški drami White Tower in nato navdušil še v romantični seriji Coffee Prince. Istega leta je bil v domovini nominiran za najboljšega novega televizijskega igralca. Oktobra lani ga je policija začela preiskovati zaradi domnevne uporabe marihuane in drugih mamil, po škandalu pa so ga izločili iz televizijskih in komercialnih projektov, kar ga je po mnenju mnogih tudi pahnilo čez rob.