Francozinja v igri za italijanski prestol

Konec leta je bil še posebno vesel v družini Savoj, saj je princesa Vittoria ravno med božičem in novim letom dopolnila 18 let. Vittoria Savojska je po rodu Francozinja, a je zaradi prednikov hkrati članica italijanske kraljeve družine, in če bi naši zahodni sosedi še vedno imeli monarhijo, bi bila druga v vrsti za prestol.

Vittorijin oče se zavzema, da bi Italija znova postala kraljevina. FOTOgrafije: Instagram

Takoj za očetom Emmanuelom-Philibertom, ki se sicer že leta bori, da bi v Italiji spremenili politično ureditev. Do zdaj njegova zamisel ni bila dobro sprejeta in najverjetneje tudi ne bo. Tako Vittoria ostaja princesa le na papirju, sicer pa si kruh služi z manekenstvom, znana je tudi kot modna vplivnica. »Naj se uresničijo vse tvoje sanje in ne izgubi poguma, da bi jim sledila. Vse najboljše za 18 let, ljubezen moja,« je starejši od dveh hčera, ki ju ima s francosko igralko Clotilde Courau, na družabnem omrežju voščil njen oče ter s sledilci delil nekaj ljubkih fotografij slavljenke, tudi iz njenega otroštva.

28. decembra je praznovala.

Rodbina Savoj je sicer ena najuglednejših v Italiji, njene korenine pa segajo v leto 1003. Z leti je dinastija rasla ter širila svoj vpliv. Sprva so vladali le alpski deželici na severozahodu Italije, nato pa so v začetku 18. stoletja oblast razširili na Sardinijo. Stoletje pozneje so bili med pobudniki gibanja za združitev Italije, in ko so se pokrajine združile, so postali vladarji Kraljevine Italije. Na vrhu so ostali do leta 1946, ko je bila razglašena republika.

Zadnji italijanski kralj Umberto II., ki je bil Vittorijin praded, je bil na prestolu komaj nekaj tednov. V preteklosti je veljalo, da lahko italijanski prestol zasedejo le moški potomci, lani pa se je Vittorijin ded, trenutni pretendent za italijanski prestol, odločil, da staro pravilo spremeni, saj Emmanuel-Philiberto nima sinov, in tako je Vittoria nenadoma postala druga v vrsti za prestol, četudi neobstoječ.