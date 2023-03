Filmska zvezdnika sta se poročila na skrivaj in v najožjem krogu

​Natalie Dormer in David Oakes sta štiriletno ljubezen še uradno potrdila. V popolni zasebnosti in zgolj v krogu izbrane peščice najbližjih sta si namreč prejšnji mesec izmenjala poročne zaobljube, je zdaj potrdil presrečni mož. »Vv intimni in majhni ceremoniji v Bathu sva vstopila v civilno partnerstvo. Srečnejša ne bi mogla biti!«

Zvezdnik Vikingov je dahnil da.

Angleško mesto Bath, ki slovi po zdraviliščih in termalnih vrelcih, je bilo kulisa najbolj romantičnega in najsrečnejšega dne v življenju Natalie in Davida. Zvezdniška zaljubljenca se nista odločila za odmevno in razkošno poroko, zaželela sta si intimne večerje z najboljšimi prijatelji in nato skromen poročni obred. Medijskega pompa nista potrebovala, ne nazadnje je bil to dan, ko je bila v ospredju zgolj njuna ljubezen, ki se je rodila leta 2019. »Poroke nista obešala na veliki zvon, nista želela velikega slavja, vseeno pa si bosta ta dan zapomnila do konca življenja. Zelo cenita zasebnost, zato sta ta posebni trenutek želela deliti le z izbrano skupinico ljudi. Obred je bil prelep,« je razkril vir.

Izbrana skupinica svatov sta bila le še dva druga para. Tako se vsaj sklepa iz tega, da so hollywoodska zaljubljenca na tisti posebni dan v Bathu opazili v družbi dveh parov, kako uživajo na večerji s tremi hodi. Sledil je podpis poročnih listin, večer pa so sklenili z nazdravljanjem s koktajli.

Junakinja Igre prestolov in igralec serije Vikingi: Valhalla sta se spoznala leta 2017, ko sta sodelovala v gledališki igri Venus in fur. Svetlolaska je bila tedaj še v razmerju z režiserjem Antonyjem Byrnom, s katerim sta 11-letno ljubezensko zgodbo začela pisati 2007. med snemanjem serije Tudorji. Po štirih letih sta se tudi zaročila, a poročila se nista. Vse pogostejši spori, ki so vrhunec dosegli med skupnim pisanjem scenarija za triler In Darkness, so pogasili njuno ljubezen.

4 prijatelji so bili na poroki.

Razšla sta se leta 2018, že leto zatem pa se je Natalie zapletla z Davidom, za katerega se je izkazalo, da je pravi. Po dveh letih ljubezni ju je namreč že razveselila edinka, njun »covidni dojenček. Med pandemijo nisi imel veliko možnosti, kaj početi, zato je bila nosečnost popolna za ta čas,« je dejala igralka. In še dodala, da je materinstvo čista sreča, ki ji do popolnosti manjka le to, da bi malenkost več spala.