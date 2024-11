Eva Longoria zapušča ZDA zaradi Trumpa: Če bo izpolnil svoje obljube, bo zastrašujoče ...

Zvezdnica serije Razočarane gospodinje Eva Longoria (49) je nezadovoljna z zmago Donalda Trumpa (78) na predsedniških volitvah v Združenih državah Amerike. Razkrila je, da zaradi nezadovoljstva več časa preživlja z možem Joséjem Bastónom (56) in njunim sinom Santiagom (6) v Mehiki in Španiji kot pa v 'distopičnih' Združenih državah. Še posebej je zgrožena nad razmerami v Kaliforniji.

»Celotno odraslo življenje živim tukaj. A že pred pandemijo so se stvari začele spreminjati. Energija je postala drugačna. Ko je prišel covid, pa je postalo nevzdržno. Naj bo to brezdomstvo ali davki ... Ne želim blatiti Kalifornije, a čutim, da je to poglavje mojega življenja končano,« je nedavno povedala za revijo Marie Claire. Zaradi Trumpove zmage je še bolj prepričana o pravilnosti svoje odločitve. »Ni presenetljivo, da je zmagal. Presenetljivo je, da lahko obsojeni kriminalec, ki širi toliko sovraštva, vodi državo. Če bo izpolnil svoje predvolilne obljube, bo to zelo strašen kraj.«

Eva Longoria in njen mož José sta se poročila leta 2016, po dveh letih zveze. Veliko potujeta po Evropi, v Marbelli v Španiji pa imata veliko posestvo. Bastón je bil vrsto let prvi mož vplivne mehiške televizijske hiše Televisa. Danes je član njihovega upravnega odbora, leta 2018 pa je ustanovil lasten filmski in televizijski studio Elefantec Global, ki ustvarja vsebine v španščini.

Spomnila se je tudi Trumpove zmage leta 2016. »Nikoli v življenju nisem bila tako depresivna. Spraševala sem se, ali moj glas sploh kaj pomeni, ali lahko na kaj vplivam? Bila sem pretresena do temeljev, dvomila sem o vsem, v kar globoko verjamem, to je, da najboljši zmagajo. Potem pa se je zgodilo in rekla sem si: 'Oh, počakaj ... Najboljši ne zmagajo',« je priznala. Longoria je tudi priznala, da se zaveda svoje privilegiranosti, saj lahko odide. »Lahko pobegnem, živim drugje. Večina Američanov nima te sreče. Morali bodo živeti v tej distopični državi. Zaradi njih sem tesnobna in žalostna,« je povedala igralka, katere premoženje trenutno ocenjujejo na okoli 80 milijonov dolarjev.