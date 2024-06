Eva je ves čas mislila, da je ubila moža. Zdaj pa je izvedela tole (FOTO)

Srbska igralka Eva Ras je domačo in tujo javnost že večkrat presenetila s svojimi stališči in izjavami. V tem smislu ni razočarala niti ta teden, ko je obiskala dogodek ob predstavitvi nove pesmi Ivane Jordan.

Rasova je moža pokopala že leta 1982, ko je bil star komaj 40 let. Vsa ta leta je bila igralka prepričana, da je za njegovo prerano smrt kriva prav ona. Mislila je namreč, da je usodni infarkt povzročilo prepogosto uživanje zelja, ki mu ga je vsak dan pripravljala za kosilo.

Kot poroča Kurir, so jo šele zdaj zdravniki prepričali, da moževa smrt ni povezana z uživanjem zelja. Kot so ji dejali, to živilo nikakor ne more biti vzrok oziroma »sprožilec« za srčni infarkt.