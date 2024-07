Emma Roberts se bo poročila

Zarečenega kruha se največ poje. Čeprav se je Emma Roberts nekoč zaobljubila, da se ne bo več spuščala v ljubezenska razmerja s stanovskimi kolegi in si bo ljubezen raje poiskala daleč stran od zabavne industrije, se ji je zdaj pošteno zaletelo. Ne le da se je pred dvema letoma zaljubila v igralca Codyja Johna, zdaj se bo z njim še poročila. »To objavljam, še preden moja mama pove vsem,« je podpisala fotografijo z ljubljenim, na kateri se oba široko smejita, na njenem prstancu pa se lesketa velik diamantni zaročni prstan. Po oceni strokovnjakov je vreden 100 tisočakov.

Ko je bila v razmerju z Evanom Petersom, jo je policija aretirala zaradi suma družinskega nasilja. FOTO: Nic/x17online.com

Njen prvorojenec se je rodil iz ljubezni z Garrettom Hedlundom. FOTO: osebni arhiv

S Codyjem sta ljubezen s skupno sliko na instagramu potrdila poleti 2022. Njuno razmerje je marsikoga presenetilo, saj se je Emma le pol leta prej razšla z igralcem Garrettom Hedlundom, s katerim sta se konec 2020. razveselila prvorojenca. Marsikdo je pomislil, da simpatična igralka s Codyjem zgolj preboleva še eno propadlo romanco, a njenim prijateljem je hitro postalo jasno, da Emma in Cody nista muha enodnevnica. »Z njim je zelo zadovoljna, uživata v družbi drug drugega. Tudi njeni družini in prijateljem je Cody všeč, vsi se strinjajo, da sta odličen par,« je pred časom razkril vir. In očitno govoril resnico, saj sta si zaljubljenca zdaj že pripravljena obljubiti večnost. Korak, ki ga Robertsova ni naredila še z nikomer, niti z očetom svojega sinka ne.

3 leta je že mamica

Letos je dopolnila 33 let, pa vendar ima kljub mladosti za sabo precej pestro ljubezensko zgodovino. Leta 2008 je bila v razmerju z igralcem Alexom Pettyferjem. Skupaj sta bila samo eno leto, a hollywoodska lepotička, ki s širokim nasmehom spominja na Julio Roberts, je angleškega igralca tako očarala, da si je vtetoviral začetnici njenega imena. Po nekaj poznejših romancah, večinoma z igralci, se je 2012. zapletla z Evanom Petersom, s katerim sta se celo zaročila, a se je ta strast očitno prevesila tudi v nasilje. Julija 2013 se je policija odzvala na klic v sili, in sicer zaradi suma družinskega nasilja. Ko so prišli na dom mladih zaljubljencev, so naleteli na Evana z okrvavljenim nosom. Igralko so aretirali, a že po nekaj urah izpustili iz pripora, saj je Evan sklenil, da ljubljene ne bo ovadil. Razšla sta se leta 2016.

Z bivšim dobro sodelujeta pri vzgoji sinka Rhodesa. FOTO: Osebni Arhiv

V Hedlunda, očeta svojega sinka, pa se je Emma zaljubila leta 2019. Ob koncu njune zveze je sklenila od igralcev dokončno dvigniti roke. »Dva igralca skupaj, to težko deluje. Poskušam se spomniti igralskega para, ki mu je uspelo.« To je rekla januarja 2022. Julija 2022 pa je že ljubila Codyja.