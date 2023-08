Elvisov plašč prodali za neverjetno vsoto denarja

Po meri narejen plašč, ki ga je nosil kralj rock'n'rolla Elvis Presley, so na dražbi v Angliji minuli konec tedna prodali za 148.342 evrov, kar je skoraj desetkratnik zneska, ki so ga pričakovali. Dražitelj Henry Aldridge iz avkcijske hiše Henry Aldridge in sin je pred dražbo namreč dejal, da za plašč, ki ga je Elvis nosil v zadnjem letu svojega življenja, pričakuje 17 tisočakov, zato je ob ponudbi neimenovanega ameriškega zbiratelja verjetno v šoku onemel, nato pa si od navdušenja mel roke.

»Elvis v tem krznenem plašču, to je poosebitev glamurja in razvrata Las Vegasa v 70. letih,« je o dragocenem kosu oblačila dejal Aldridge, ki ga je Elvis pred svojo smrtjo leta 1977 podaril bratu svoje tedanje zaročenke Ginger Alden. Avkcijska hiša je 1,20 metra dolg plašč kupila od stranke, ki ga je prej kupila na letni dražbi predmetov Elvisa Presleyja v pevčevem nekdanjem domu v Gracelandu v Memphisu v ameriški zvezni državi Tennessee.

Elvis v tem plašču je poosebljal glamur Las Vegasa v 70. letih prejšnjega stoletja.

Dražbeni predmet je spremljalo tudi pismo o pristnosti Rosemary Alden Starkey, starejše sestre Ginger Alden. Ta je v pismu tudi zapisala, da je bil Gingerin brat Mike Elvisu zelo pri srcu, »nekega dne je brskal po svoji omari, iz nje potegnil plašč in vprašal Ginger, ali bi bil prav tudi Miku, saj sta bila precej podobne rasti. Elvis je želel Mika najeti tudi kot svojega osebnega varnostnika, a je žal prej umrl.«

Na dražbi v angleškem Devizesu so za 16.000 evrov prodali tudi zlat prstan v obliki sove, ki je bil prav tako v lasti Elvisa Presleyja.