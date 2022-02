Elizabeta vlada že sedem desetletij, za snaho Camillo si želi naziv kraljice soproge

Minilo je 70 let, odkar je pri 25 letih britanski prestol zasedla kraljica Elizabeta II. in se v zgodovino zapisala kot prvi britanski monarh s tako dolgo vladavino. V desetletjih, skozi katera je postala simbol britanske kraljevine ter vseskozi veljala za moralno avtoriteto, je sodelovala s 14 predsedniki vlad, pri opravljanju dolžnosti pa vztraja še danes, pri že skoraj 96 letih. Ob visokem jubileju vladanja se je podanikom zahvalila za podporo in ponovila obljubo, da jim bo služila vse življenje, obenem pa izrazila željo, da bi Camilla, ko bo princ Charles postal kralj, dobila naziv kraljice soproge.

Elizabeta, ki je bila ob rojstvu sicer šele tretja v vrsti za prestol, je platinasti jubilej vladanja sicer zaznamovala včeraj, na dan, ko je pred 70 leti umrl njen oče, kralj Jurij VI., a uradno kronanje je sledilo po dobrem letu žalovanja, 2. junija 1953. Tudi zato se bodo na Otoku osrednja slavja v Elizabethino čast zvrstila komaj v prvem junijskem tednu, četudi se je sama v zasebnem krogu te pomembne obletnice spomnila že na njen predvečer na dvorcu Sandringham. Vsaj tako pomembno kot jubilej je bilo kraljičino sporočilo, da želi za snaho Camillo status kraljice soproge ter da bi Camilli in Charlesu nudili enako podporo, kot jo njej.

Charles in Camilla sta kraljičino željo sprejela z ganjenostjo in počaščenostjo. FOTO: Reuters

Charles je materino željo sprejel z ganjenostjo in počaščenostjo. Kajti čeprav si je tega vselej želel, je Camilla po poroki s Charlesom leta 2005 dobila naziv vojvodinja Cornwallska, z dvora pa so sporočili, da bo, ko bo Charles postal kralj, nosila naziv princesa soproga. Elizabethina tokratna odločitev je glasen znak popolnega sprejetja sinove žene, ki jo je britanska javnost sicer sprva dojemala izrazito negativno. Ne le ker je bila ločenka, tudi ker se je njuna romanca začela že dolga leta prej, ko sta bila še oba poročena, Charles s princeso Diano, mamo princev Williama in Harryja.