Elizabeta II. prodaja detergent in pasji parfum

Radi pomivate posodo? Potem imate nekaj skupnega z britansko kraljico Elizabeto II. Če ni tako, pa to opravilo morda vzljubite z njeno pomočjo. Kraljica je namreč pomagala razviti povsem naraven detergent za ročno pomivanje posode, njegov vonj pa naj bi spominjal na svež zrak, ki se ga naužijemo med sprehodi ob obali.

Izdelka so razvili v Norfolku. FOTO: Pauws99/Getty Images

Na voljo je na njenem posestvu Sandringham v Norfolku, in sicer je treba za lično pollitrsko pakiranje odšteti 12 evrov. Na minimalistični etiketi je poleg cvetlice logotip omenjenega posestva, kar bo še posebno navdušilo oboževalce kraljevih.

»Navdihnjeni s strastjo do varovanja okolja in v sodelovanju z bližnjim proizvajalcem naravnih izdelkov smo detergent ustvarili le 16 kilometrov od posesti, vsebuje pa le najboljše naravne sestavine,« je mogoče prebrati na etiketi na hrbtni strani nežno modre stekleničke.

Kraljica je sicer že prejšnji mesec na trg poslala pasji parfum, ki ga je prav tako pomagala razviti sama, enako kot detergent je izdelan v Norfolku, tudi vonja obeh izdelkov sta podobna. Kosmatincem naj bi parfum, za 200 mililitrov je treba odšteti 15 evrov, pomagal lepše dišati po umivanju, ki sledi dolgim sprehodom po dežju.

»Na dlan nanesite tekočino in z njo pogladite oprano in osušeno pasjo dlako. Tako se boste znebili neprijetnih vonjav in vaš kosmatinec po prijetno dišal,« se glasijo navodila za uporabo kraljičinega pasjega parfuma. Da se je prav Elizabeta II. lotila razvoja in prodaje pripomočkov za pse, ni nobeno presenečenje, saj obožuje štirinožce, še posebno pasmo valižanski ovčar. V času vladavine jih je imela več kot 30, nekaj časa se je ukvarjala tudi z njihovo vzrejo, trenutno pa ji družbo delata dva.