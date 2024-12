Donald Trump ima ljubico!

Sin Donalda Trumpa in njegove prve žene Ivane Donald Trump Junior - Don ima, čeprav je uradno zaročen s Kimberley Guilfoyle, očitno novo ljubezen.

V Palm Beachu je bil opažen z Bettino Anderson, s katero sta v elitni restavraciji blizu njenega doma z romantično večerjo proslavila njen 38. rojstni dan.

Na fotografijah ki jih je objavil Daily Mail, sta Don in Bettina med večernim sprehodom pred obiskom restavracije Buccan.

Zveza s Kimberly, Donovo zaročenko, je sicer vse od začetka leta 2018 dvigovala veliko prahu, saj so krožile govorice, da je Trump mlajši z njo varal bivšo ženo Vanesso, s katero imata pet otrok.

Leta 2020 sta se, čeprav Trump starejši sprva sinovega razmerja ni odobraval, zaročila.

Oče se je na koncu omehčal in se v javnosti večkrat pojavil s parom, kar je veljalo za njegov znak podpore.

Trump mlajši in njegova zaročenka še nista javno komentirala najnovejšega dogajanja, Donald Trump starejši pa je predlagal Kimberley Guilfoyle za položaj ameriške veleposlanice v Grčiji, kar je ona prepoznala kot veliko čast, ob imenovanju ji je na omrežju X čestital tudi še aktualni zaročenec:

»Tako ponosen sem na Kimberly. Rada ima Ameriko in vedno si je želela svoji deželi služiti kot veleposlanica. Bo izjemna voditeljica.«

V krogu blizu para menijo, da bosta zaročenca počakala do Trumpove inavguracije 20. januarja, nato pa javno oznanila razhod. A če se govorice o težavah v njuni zvezi ne bodo polegle, bosta to najbrž primorana storiti prej.

V petih letih skupnega življenja je 55-letna Kimberley postala pomemben člen gibanja MAGA (Make America Great Again), Trumpove podporne skupine, in je na republikanskih predvolilnih shodih nagovarjala volivce ter delila vsebine s podporo novemu predsedniku na družbenih omrežjih.

Govorice, da v razmerju ni vse v najlepšem redu, krožijo že dlje. Septembra je vir za People zaupal, da par vse več časa preživlja ločeno, skupaj v javnosti ni bil že od 12. novembra.

Vir blizu Guilfoylove je namignil, da je za zaročenčevo nezvestobo morda vedela:

»Kimberley ni vedela za Bettino – ali pa ni želela vedeti,« je povedal za Daily Mail in dodal: »Ni neumna, se pa lahko slepiš, ko si nekomu tako predan in verjameš, da je on predan tebi.«

Andersonova, model in filantropinja, izhaja iz tretje generacije premožne družine iz Palm Beacha, je tudi prijateljica Trumpove bivše žene Vanesse Trump.

Na svojem profilu na instagramu je za rojstni dan delila sporočilo, ki ga je dobila skupaj s šopkom rož:

»Mnogi pravijo, da se staraš, ampak mislim, da si popolna ... Vse najboljše za rojstni dan!« Objavo je diskretno označila z imenom Don Jr.