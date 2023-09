DiCaprio po Londonu kar z diplomatskimi tablicami

Za ​Leonarda DiCapria ne veljajo ista pravila kot za preostale smrtnike. Vsaj ko pride do prebijanja skozi gost, včasih že nemogoč promet v Londonu.

Namesto da bi stal v prometnih konicah, občasno nervozno pohupal in zapravil ure v razgreti pločevini, hollywoodski težkokategornik drvi po londonskih ulicah v avtomobilu z diplomatskimi registrskimi tablicami, za katerega vsaj v praksi ne veljajo običajna prometna pravila in hitrostne omejitve.

Igralec, producent in družbeni aktivist, ki se je pred nekaj leti znašel tudi na seznamu sto najvplivnejših ljudi na svetu, svojemu imenitnemu naboru lent in nazivov ni dodal še diplomatskega. A očitno je na svoji poti sklenil kar več pomembnih in vplivnih poznanstev, ki mu dopuščajo življenje na še višji nogi, kot bi mu ga zgolj status filmske megazvezde.

Poletne mesece rad preživlja na luksuznih megajahtah. FOTO: X17online.com

Leonardo ve, kako se ogniti prometnemu kaosu velemesta.

Večkrat opazili v Londonu

»Ni skrivnost, da ima prijatelje na visokih položajih, a celo za svoje standarde je zdaj segel zelo visoko. Po osrednjem Londonu je namreč drvel v modrem range roverju z zatemnjenimi stekli, ki je last diplomata iz Slonokoščene obale,« je povedal vir in dodal, da diplomatske registrske tablice jasno izdajajo, da se v vozilu prevažajo osebe z diplomatsko imuniteto, zaradi česar jih prehitra vožnja ali občasno prevožena rdeča luč ne skrbita preveč.

Videvamo ga na najrazličnejših shodih, najpogosteje za zaščito našega planeta. FOTO: Profimedia

Oskarjevca so v zadnjih nekaj mesecih sicer večkrat opazili v Londonu, tako pred razkošnimi poletnimi počitnicami, ki jih je prebil v Sredozemlju, kot po njih. Med drugim se je vdajal ležernosti francoske riviere v Cannesu s prijateljem Tobyjem Maguirejem, nekaj časa prebil s starši na amalfijski obali in se na Ibizi, seveda na zasebni superjahti, zabaval z brhko Arabello Chi.

Letos poleti se je igralca povezovalo z več mlajšimi lepotičkami, tudi s seksi Arabello Chi. FOTO: Osebni arhiv

Vmes je obiskal še nekaj krajev, saj ga je v le treh mesecih zaneslo na sedemnajst različnih destinacij. Verjetno ne najbolj odgovorno za nekoga, ki na ves glas opozarja na okoljsko in podnebno krizo ter pomembnost zmanjševanja ogljičnega odtisa.