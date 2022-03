Diana prvič na ogled (FOTO)

Na razstavi fotografij v Kensingtonski palači je na ogled še nikoli videna fotografija princese Diane, posneta leta 1988. Črno-belo fotografijo je posnel priznani fotograf David Bailey, ki jo je sicer posnel po naročilu londonske narodne galerije, a je na koncu pristala v njegovi zasebni zbirki in močno spominja na enega od uradnih portretov, ki jih je palača objavila ob 40. rojstnem dnevu vojvodinje Cambriške.

Dianino fotografijo mnogi primerjajo z zadnjim uradnim portretom vojvodinje Cambriške. FOTO: Paolo Roversi/Reuters

Obe sta črno-beli in obe ženski sta fotografirani s profila, ko zreta v daljavo, zelo podobni so celo uhani, ki jih nosita pokojna princesa in njena snaha. A velika razlika, opozarjajo poznavalci, je v tem, kaj se je med fotografiranjem dogajalo v njunih življenjih in dušah. Medtem ko je Kate z Williamom izjemno srečna, je bil Dianin zakon s princem Charlesom leta 1988 že močno načet. Priljubljena princesa je hudo trpela, a v javnosti je ves ta čas kazala pogumen obraz, in takšna je tudi na omenjeni fotografiji.

Razstava bo prikazovala 200 let kraljeve družine skozi fotografski objektiv. Na ogled bodo portreti kraljice Elizabete II., njene sestre in mame ter celo kraljice Viktorije, pa tudi fotografije kraljevih, ki so jih posneli oni sami in njihovi rojaki.

Portret je naročila londonska galerija, a na koncu je pristal v fotografovi zasebni zbirki.

»Ko sta se kraljica Viktorija in princ Albert navdušila nad takrat novo tehnologijo, je svet dobil drugačen vpogled v življenja kraljevih. Ti so z javnostjo delili bolj intimne posnetke ter tako ustvarili drugačen, bližji odnos, saj so jih ljudje videli med vsakdanjimi opravili, v vsakdanjih oblačilih, ne kot nekoč, ko so slikarjem pozirali oblečeni v ceremonialno opravo, s kronami in tiarami na glavi,« je o razstavi dejala kuratorka Claudia Acott Williams.