Dekleta je svarila pred spolnim plenilcem

Bila je zlomljena

Želi si, da bi bilo bitke za skrbništvo nad otroki čim prej konec. FOTO: Tim P. Whitby/Getty Images

Če vam je uspelo priti iz sobe, potem si mislite, da je poskušal, pa mu ni uspelo.

je pred petimi leti s svojo odločitvijo, da zahteva ločitev od, šokirala svetovno javnost. Zanimivo, da je poleg javnosti tedaj presenetila tudi slavnega hollywoodskega igralca, zaradi česar vse odtlej še vedno poteka boj za skrbništvo nad šesterico skupnih otrok.»Nisem tip človeka, ki bi zlahka sprejemal odločitve. Potrebovala sem namreč dolgo, da sem prispela do točke, ko sem spoznala, da je čas, da oče mojih otrok in jaz nadaljujeva vsak po svoji poti,« je dejala Angelina Jolie v najnovejšem intervjuju za Guardian, v katerem je prvič spregovorila o ločitvi, in ne le o tem, pač pa tudi o celotni bitki za skrbništvo nad otroki.Igralka je papirje za ločitev vložila konec septembra 2016, takrat je, kot rečeno, resnično vse šokirala. Zanimivo, da je bil povod za njen zadnji intervju pravzaprav njena nova knjiga, ki se osredotoča na pravice mladoletnikov.»Vselej sem si prizadevala, da bi storila vse, da bi imeli otroci polno podporo v svojem življenju,« je pripovedovala težkokategornica ter dodala, da jo je bilo v zakonu z Bradom Pittom pogosto strah za varnost celotne družine, in dejala, da (še) ne more govoriti o podrobnostih, saj da bitka za skrbništvo nad njunimi otroki še vedno poteka.»Da, bala sem se, zelo sem se bala,« je potožila.V intervjuju je spregovorila tudi oin razkrila, da jo je ta leta 1998 na snemanju filma Srčne igre poskušal zvabiti v sobo. »Kot se je izkazalo, sem se na srečo izvlekla iz tiste situacije.«In dejala: »Če vam je uspelo priti iz sobe, potem si mislite, da je poskušal, pa mu ni uspelo … Vendar pa sta že sam poskus in izkušnja, ki je sledila zaradi tega poskusa, pravzaprav napad … To je bila situacija, iz katere sem se morala rešiti, izvleči,« je nadaljevala Angelina Jolie ter dodala, da je po tem opozarjala in svarila tudi druga dekleta, naj se pazijo tega filmskega producenta, ki je bil lani obsojen na 23 let zapora zaradi spolnega napada in posilstva.»Spomnim se, da sem svojemu prvemu možutakrat dejala, naj pove in prenese mojo izkušnjo z Weinsteinom še do drugih moških, naj svojim dekletom ne dovolijo, da bi ostale same z njim. Povedala je tudi, da ji je bilo izjemno težko, ker je njen nekdanji mož Brad Pitt nadaljeval sodelovanje z Weinsteinom. »Kolikokrat sva se skregala zaradi tega, jasno, da sem zelo trpela,« je dejala Angelina.Povedala je tudi, da je bila popolnoma zlomljena po vsem, kar se je zgodilo v zadnjem času, zdaj pa si želi samo to, da se njena družina, vključno z njenim nekdanjim možem, končno izkoplje in nadaljuje normalno življenje.Brad in Angelina imata tri posvojene otroke,(20 let),(17) in(16), ter troje skupnih –(15) ter dvojčkain(13).