Dedinji Hilton sta zbirali glodavce

Odraščali sta v izobilju na bogataškem Beverly Hillsu in petičnem Manhattnu. Ničesar ni bilo, kar bi si Hiltonovi dedinjiinzaželeli, a tega ne bi mogli dobiti. Lahko bi se valjali v oblikovalskih oblačilih, jedli s pozlačenim priborom in na najfinejšem porcelanu, vilo od pritličja pa do podstrešja napolnili s punčkami ter namesto za obisk igrišča starše prosili za lasten zabaviščni park.A čeprav sta marsikaj od tega svetlolasi bogatašinji verjetno imeli, jima kot deklicama nič ni bilo ljubšega od majhnih, kosmatih živalc. Toda ne rodovniških psičkov ali muck s svilnato mehko dlako! Ne, oboževali sta glodavce vseh vrst! Hrčki, morski prašički, miši, morda celo kakšna podganica. Ker pa njunim staršem verjetno ne bi bili najbolj po godu, sta svoj mali živalski vrt skrbno skrivali. Nikjer drugje kot v velikanski hišici za punčke.Če premožni sestri danes pogledata nazaj, tudi njiju preseneča njuna otroška ljubezen do glodavcev. »Všeč so nama bili vsi, od hrčkov do miši. Precej čudno, če pomislim danes,« je dejala Nicky, v spomine pa je zajadrala tudi sveže zaročena Paris in dodala, da sta zbirko živali pretihotapili tudi na družinski kalifornijski dom na Bel Airu. »Tu sva imeli velikansko hišico za punčke. Imela je vse, kar ima običajna hiša. Kuhinjo, dnevno sobo, spalnico, še celo elektriko in vodo. Bila je čudovita. In sem sva skrili najine glodavce, saj nisva želeli vznemirjati staršev, ki o njih ničesar niso vedeli.«Svetlolasi sestrici sta že od malega močno povezani. »Prava srečnica sem, saj je moja sestra tudi moja najboljša prijateljica. Ne vem, kaj bi, če je ne bi imela,« pravi Paris, ki pa ji na to, da sestrski odnos prerase v prijateljskega, ni bilo treba čakati na odraslost. Kot večina sester (ali bratov) si skoraj nikoli nista bili v laseh.»Med sabo nikoli nisva tekmovali. Druga za drugo sva si vedno želeli le najboljše.« Kakšen sporček je nastal le, ker sta si kot najstnici izposojali oblačila od druge. »Kot punčki naju je mama oblačila kot dvojčici. Vse obleke smo kupovali dvojno. Do najinih najstniških let; tedaj sem si začela izposojati iz Nickyjine omare.« Čeprav spet ne prepogosto, saj sta si kljub videzu mičnih blondink precej različni. »Nicky je bila vedno bolj punčkasta, medtem ko sem bila jaz bolj deška.«Brez dvoma je zrasla v privilegiranem okolju. Tega se Paris dobro zaveda. A kot ima to precej plusov, ima tudi vsaj en minus – ljudje nanjo že od nekdaj gledajo kot na butasto in razvajeno blondinko, ki ji je bilo vse prineseno na zlatem pladnju. Vidijo jo kot ne preveč bistro žensko, ki ji nikoli ni bilo treba s prstom migniti.»Res je, da prihajam iz družine, katere ime ima precejšnjo veljavo. Zato mnogi mislijo, da sem razvajena, da jemljem vse za samoumevno in da v vsem življenju, v vseh svojih 40 letih, nisem resnično delala niti en dan. A to ne bi moglo biti bolj sprto z resnico. Trdo sem delala in se nikoli nisem imela za drugačno, boljšo od drugih,« pravi Paris in priznava, da je nekaj k temu izkrivljenemu dojemanju prispevala tudi resničnostna oddaja Preprosto življenje (The simple life), ki je sledila bogatašinjama in prijateljicama Paris in, kako se preizkušata v opravljanju monotonih in podplačanih služb, kot so čiščenje hotelskih sob, delo na kmetiji in strežba v restavracijah s hitro prehrano.»Ljudje, ki so me gledali v tem šovu, so verjetno sklepali, da sem takšna tudi v resnici. Neumna blondinka z dvema levima rokama. A to je bilo moja vloga. V resnici sem pametna.« Kar verjetno dokazuje tudi njen mali poslovni imperij, ki iz leta v leto le raste in se širi. »Trenutno pišem knjigo, podpisala pa sem tudi pogodbo z Netflixom za televizijsko oddajo.« Kar je šele začetek. Pod okriljem svoje še precej sveže lepotne družbe snuje linijo izdelkov za lepotičenje, dela na novi liniji oblačil in spodnjega perila, kmalu pa bo v parfumerije prišla njena devetindvajseta dišava. Da s prstom niti migne ne in ne pozna dela, ji torej nihče ne more očitati.